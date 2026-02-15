¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, domingo 15 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 15 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te invita a frenar la ansiedad. No todo se resuelve ya mismo. Si bajás un cambio, vas a notar detalles que antes se te escapaban. En el amor, mejor escuchar que discutir.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para disfrutar sin culpa. Cocinar algo rico, juntarte con gente querida o simplemente descansar. Hay una decisión que viene madurando: no la fuerces, dejá que decante sola.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero el cuerpo te pide pausa. Tratá de no sobrecargarte de planes. Una conversación pendiente podría darse de forma más liviana de lo que imaginabas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, y eso no es algo malo. Permitite sentir sin dramatizar. Un gesto pequeño de alguien cercano te va a devolver la sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar, incluso en un plan tranquilo. Aprovechá para hacer algo que te guste de verdad. En lo afectivo, alguien espera que des el primer paso.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

No todo tiene que ser productivo. Este domingo es para soltar el control y aceptar que algunas cosas se resuelven solas. Buena energía para ordenar pensamientos y emociones.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Te toca elegir: seguir postergando o animarte a decir lo que sentís. El clima está más armonioso de lo que pensás. Ideal para encuentros tranquilos y charlas sinceras.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que te viene inquietando. En vez de cerrarte, probá compartirlo. La intensidad baja cuando la ponés en palabras. Noche ideal para plan íntimo o reflexión.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Domingo con ganas de movimiento. Aunque sea una caminata o una salida improvisada, necesitás aire. Una propuesta inesperada puede cambiarte el humor para bien.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta desconectar, pero hoy es clave hacerlo. No todo depende de vos. Si delegás o soltás un poco, vas a disfrutar más del presente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás más reflexivo que de costumbre. Buen momento para replantearte metas personales. En el amor, menos vueltas y más autenticidad.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está afiladísima. Confiá en esa corazonada. Puede aparecer una invitación o mensaje que te emocione. Domingo ideal para arte, música o conexión espiritual.