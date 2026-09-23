Marley sufrió un accidente y tuvo que ser atendido en un hospital: qué le paso

Marley volvió a protagonizar un accidente doméstico y compartió con sus seguidores las imágenes del momento y de la atención médica que recibió. El conductor publicó un video en sus redes sociales en el que mostró la profunda herida que sufrió y reveló cómo pasaron los hechos.

Marley mostró la herida y contó qué sucedió

Con su habitual sentido del humor, Marley relató lo sucedido y comparó el nuevo incidente con otro accidente que había tenido el año pasado durante un viaje a China. “¡Y me rompí la cabeza una vez más! El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio. Premio El bolu del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi”, escribió junto al video.

Accidente que Marley tuvo en la cabeza en su viaje a China el año pasado//Instagram

La publicación comienza con imágenes del episodio ocurrido en China, en aquel momento, el conductor había ingresado a una cueva y, al avanzar por el lugar, se golpeó fuertemente la cabeza. El impacto fue tal que debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Un año después, Marley volvió a sufrir una situación similar, aunque esta vez en un local y a través de un video una profunda herida que se produjo en la frente y luego el conductor explicó cómo ocurrió el accidente. “Me subí a una escalera”, contó frente a la cámara. Según explicó, mientras realizaba esa maniobra no advirtió la presencia de una viga y terminó chocando contra ella y provocando una lesión, por lo que las personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para ayudarlo.

Marley volvió a sufrir un accidente en su cabeza//Instagram

“La gente del local tiene una panadería y me pusieron de todo. Así que muchas gracias a toda la gente que me ayudó”, expresó Marley, agradecido por la asistencia que recibió tras el accidente. Aunque se mostró dolorido y preocupado, también tomó la situación con humor, una característica habitual en sus publicaciones.

Cómo se encuentra Marley tras el accidente doméstico

Luego, Marley anunció que debía dirigirse a un hospital para que un médico evaluara la herida y realizara las curaciones correspondientes. “Ahora voy al hospital a que me lo cosa. Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos”, dijo mientras mostraba su frente lastimada.

Marley en el hospital tras sufrir una herida//Instagram

En la siguiente escena, Marley aparece ya en el centro de salud, con una curita colocada sobre la herida. Frente a la cámara, y con una expresión de preocupación, pronunció nuevamente la palabra “Hospital”, cerrando así el video. La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente le dejaron mensajes de preocupación y buenos deseos. Muchos también destacaron la manera en que el conductor logró relatar el episodio con humor, pese al susto y al dolor provocados por el golpe.

Por el momento, Marley no brindó mayores detalles, pero dejó tranquilo a su audiencia, ya que en las imágenes muestran que recibió atención médica y que la herida fue cubierta. El accidente volvió a recordar la particular estadística que el propio conductor compartió en tono de broma sobre los golpes en la cabeza.