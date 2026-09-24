Nicolás Cabré consolidó un fuerte vínculo con su familia, Rocío Pardo y Rufina, compartiendo inolvidables aventuras internacionales que los llevaron a recorrer destinos exóticos. El actor, quien descubrió en el atletismo una verdadera filosofía de vida que complementa su carrera artística, decidió dar un paso trascendental en el viejo continente. En las últimas horas, la familia unida se mostró entusiasmada en las calles de Berlín para acompañarlo en una ambiciosa y conmovedora apuesta deportiva que pondrá a prueba toda su resistencia física y mental.

El importante desafío de Nicolás Cabré que reunió a su familia en Berlín

El nuevo desafío de Nicolás Cabré y su familia en Berlín

La verdadera pasión de Nicolás Cabré por las maratones de larga distancia y el exigente entrenamiento a bicicleta transformó por completo su rutina diaria, consolidándose como un auténtico estilo de vida saludable que practica con absoluta disciplina . En esta faceta puramente deportiva, el actor es constantemente acompañado por su familia, quienes se convirtieron en su principal motor y sostén emocional en cada viaje. Reflejando esta hermosa unión, el artista compartió una feliz postal en sus historias de Instagram donde se lo ve sonriente junto a su pareja y a su hija, teniendo como imponente fondo la emblemática Puerta de Brandenburgo.

Esta conmovedora postal familiar no solo celebra el reencuentro en tierras alemanas, sino que también funciona como la antesala perfecta para el exigente reto físico que le espera en Europa: la prestigiosa Maratón de Berlín. Este nuevo desafío representa la continuidad de una hermosa tradición basada en el apoyo mutuo, los descubrimientos internacionales y el amor compartido. El clan consolida su fuerte vínculo afectivo mientras se preparan para participar de un logro deportivo sin precedentes.

El importante desafío de Nicolás Cabré que reunió a su familia en Berlín

¿Qué es el BMW Berlin-Marathon 2026, el desafío de Nicolás Cabré y su familia?

El BMW Berlin-Marathon 2026 se consolida a nivel global como una de las máximas citas del atletismo en ruta, formando parte del exclusivo y prestigioso circuito de las Abbott World Marathon Majors junto a las carreras más legendarias del planeta . Esta competencia se destaca fundamentalmente por poseer un recorrido plano y rápido, una característica geográfica ideal y sumamente codiciada por atletas de élite y corredores populares que buscan pulverizar récords mundiales o mejorar drásticamente sus marcas personales.

Este año, la masiva y esperada 52º edición del evento se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026, congregando a una marea de más de 80.000 atletas procedentes de unos 160 países. Su trazado urbano de 42,195 kilómetros, comienza de forma escalonada en la avenida Straße des 17. Juni y continúa por puntos históricos emblemáticos de la capital de Alemania como el Reichstag y Alexanderplatz. El momento cúspide y más emotivo de la jornada se vivirá en el tramo final, cuando la multitud cruce por debajo de la imponente Puerta de Branderburgo justo antes de alcanzar la codiciada línea de meta.

BMW Berlin-Marathon 2026, el desafío de Nicolás Cabré y su familia

Entendiendo la magnitud internacional y el misticismo de esta emblemática prueba germana, Nicolás Cabré se sumó a hacerlo con profunda determinación, viajando especialmente con sus seres queridos para coronar con éxito este monumental reto de resistencia. Es así como, en sus historias de Instagram, mostró el importante desafío que reunió a su familia en Berlín, y que demuestra que, más allá de la exigencia física de los cuarenta kilómetros, el verdadero triunfo del actor radica en compartir sus grandes pasiones junto a Rufina y Rocío.

A.E