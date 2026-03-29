¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te pide bajar un cambio. Una charla inesperada podría abrirte los ojos sobre algo que venías esquivando. Escuchá más y reaccioná menos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Sentís la necesidad de reconectar con alguien que quedó en pausa. No patees más ese mensaje. Ideal para mimarte con algo rico o un poco de aire libre.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero el cuerpo te pide descanso. Tratá de no sobrecargarte con planes. Un rato de desconexión te va a venir bárbaro para ordenar ideas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Domingo sensible, de esos en los que todo pega un poco más. Aprovechá para rodearte de gente que te haga bien. No te guardes lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te toca soltar el control por un rato. No todo tiene que salir perfecto. Si te relajás, el día fluye mucho mejor y hasta puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés ganas de ordenar todo, pero hoy mejor aflojá un poco. No te obsesiones con los detalles. Permitite disfrutar sin tanta exigencia.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día trae equilibrio si vos lo buscás. Evitá discusiones innecesarias y apostá al diálogo. Un plan tranquilo puede ser justo lo que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que tenías guardado quiere salir. No lo reprimas. Canalizá esa intensidad en algo creativo o en una charla honesta con alguien de confianza.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te pinta hacer algo distinto, aunque sea un plan simple. Escuchá esa necesidad de cambio. Un paseo o salida improvisada te levanta el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta frenar, pero hoy es clave que lo hagas. No todo es productividad. Descansar también es avanzar, aunque no lo parezca.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás con ganas de conectar desde otro lado. Una charla profunda puede darte claridad. Abrite sin tanto filtro, va a valer la pena.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Domingo ideal para bajar a tierra algunas ideas. Está buenísimo soñar, pero también dar un primer paso. Algo chiquito ya hace la diferencia.