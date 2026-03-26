Fue la cara de las noticias en Argentina y ganó cuatro Martín Fierro, pero abandonó el país: la nueva vida de Mercedes Martí

Mercedes Martí fue, durante años, una de las figuras más emblemáticas de los noticieros argentinos. Su imagen quedó asociada a una etapa fuerte de la televisión, especialmente desde su paso por TN, donde se consolidó como una de las conductoras más reconocidas del país y logró construir una carrera sólida.

Mercedes Martí

Con cuatro premios Martín Fierro en su haber y una extensa trayectoria en medios, Mercedes Martí parecía tener un lugar asegurado dentro del periodismo televisivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su camino profesional dio un vuelco inesperado: dejó atrás la exposición mediática, se instaló en Estados Unidos y comenzó una etapa completamente distinta, lejos del universo que la hizo famosa.

Así comenzó la carrera de Mercedes Martí

La década del 90 fue una época de enorme crecimiento para la televisión argentina, y Mercedes Martí supo ocupar un lugar central en ese escenario. Su desembarco en TN fue uno de los momentos más importantes de su carrera. A partir de allí, su perfil como conductora se fortaleció y la llevó a transformarse en una referencia del periodismo televisivo.

Mercedes Martí

Con el correr de los años, Mercedes Martí también pasó por otros medios como Canal 9, C5N, América TV y Canal Metro, ampliando su recorrido profesional y reafirmando una presencia muy marcada frente a cámara. Pero, detrás de esa estabilidad aparente, la periodista ya venía pensando en la necesidad de construir una alternativa laboral que pudiera sostenerla más allá de la televisión.

La decisión de abandonar Argentina

Según contó Mercedes Martí en diálogo con La Nación, su salida del mundo televisivo estuvo vinculada a una etapa de transición laboral que la obligó a replantearse el futuro. Después de más de dos décadas al frente de noticieros, el final de uno de sus contratos marcó el inicio de una nueva búsqueda personal y profesional.

Mercedes Martí y Edward Nutkiewicz

En ese contexto, Mercedes Martí decidió mudarse a Miami junto a su esposo, el actor Edward Nutkiewicz, y su hija. La elección de esa ciudad no fue casual: ya tenía una relación previa con el lugar. Además, tanto ella como su pareja contaban con oportunidades laborales que les permitían proyectar una nueva etapa lejos de la Argentina.

El nuevo camino profesional de Mercedes Martí

Instalada en Estados Unidos, Mercedes Martí encontró una nueva vocación en el mundo inmobiliario. Actualmente trabaja en el rubro del real estate, una actividad que abrazó con seriedad y profesionalismo, al punto de formarse específicamente para desarrollarse dentro del sector. Tal como reveló en esa entrevista, hoy se desempeña como licenciada en Bienes Raíces y asesora a clientes que buscan invertir, comprar, vender o alquilar propiedades.

Mercedes Martí

Su trabajo no se limita únicamente a Miami, sino que también se extiende a ciudades como Madrid y Buenos Aires, en una faceta muy distinta a la que el público conoció durante décadas. A pesar de este cambio rotundo, su vínculo con la comunicación sigue intacto. De hecho, Mercedes Martí también dejó entrever que no descarta volver a la televisión, aunque ya no desde el mismo lugar.