¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con mucha energía, pero ojo con la impaciencia. No todos van a tu ritmo. Ideal para ordenar pendientes y decir lo que sentís sin irte al choque.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día para bajar un cambio y disfrutar de lo simple. Buen momento para mimarte, comer rico o pasar tiempo con alguien que te da calma. En lo laboral, todo avanza despacio pero seguro.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil y aparecen ideas interesantes. Anotalas. Buen día para charlas, mensajes y reencuentros. Cuidá no dispersarte demasiado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual. Si algo te molesta, hablalo. El hogar y la familia toman protagonismo. Ideal para ordenar emociones y descansar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de destacarte y se nota. Buen día para mostrar lo que sabés hacer y tomar la iniciativa. En el amor, alguien puede sorprenderte con una propuesta distinta.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Viernes ideal para poner orden y cerrar temas pendientes antes del finde. No te cargues con problemas ajenos. Priorizá tu bienestar mental.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio y armonía, y mañana lo vas a lograr si no te enganchás en discusiones innecesarias. Buen momento para encuentros sociales y planes tranquilos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso emocionalmente. Algo que venías guardando puede salir a la luz. Usá esa energía para transformar, no para pelear. Noche ideal para una charla profunda.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arrancás el viernes con ganas de moverte y hacer planes. Buen día para organizar una escapada o pensar proyectos a futuro. El optimismo te juega a favor.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Estás enfocado y con los pies en la tierra. Aprovechá para avanzar en temas laborales o económicos. No todo es obligación: permitite un respiro.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día de ideas originales y ganas de romper la rutina. Animate a hacer algo distinto. Buen momento para conectar con amigos o personas afines..

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Más intuitivo que nunca. Confiá en lo que sentís. Ideal para actividades creativas o momentos de introspección. Cuidá tu energía y poné límites.