¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 2 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 2 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el viernes con mucha energía, pero ojo con querer hacer todo a la vez. Bajá un cambio y priorizá. Buen día para resolver algo pendiente y arrancar el año con menos peso encima.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo te pide calma y disfrute. Ideal para mimarte un poco, comer rico y rodearte de gente que te haga sentir en casa. No te enganches en discusiones que no valen la pena.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Viernes movido, con mensajes, llamados y planes de último momento. Tu cabeza va rápido, pero tratá de escuchar más y hablar menos. Una charla inesperada puede darte una buena idea.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. Día ideal para conectar con alguien cercano o aclarar un malentendido. Si necesitás un rato a solas, tomátelo sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de salir, mostrarte y disfrutar. El viernes te encuentra con buen ánimo y magnetismo. Aprovechá para hacer algo que te haga sentir protagonista, pero sin exagerar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te va a venir bien ordenar, planificar y poner un poco de estructura al inicio del año. No te sobreexijas: lo simple también puede ser efectivo. Cuidá el descanso.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día ideal para encuentros, citas o planes lindos. Estás más conciliador y con ganas de armonía. Decí lo que sentís, pero sin dar tantas vueltas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El viernes te invita a mirar para adentro. Algo que venías evitando puede aparecer, pero es para bien. Escuchá tu intuición: hoy está muy fina.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de moverte, viajar o armar plan espontáneo. Buen día para cortar con la rutina y decir que sí a lo inesperado. Cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Arrancás el año con foco y determinación. El viernes es ideal para pensar objetivos y dar un primer paso concreto. No todo es responsabilidad: también permitite disfrutar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día distinto, con ideas nuevas y ganas de cambiar algo. Puede surgir una propuesta rara pero interesante. Animate a salir de lo conocido.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad alta y mucha intuición. Buen día para el arte, la música o simplemente dejarte llevar. Evitá absorber problemas ajenos que no te corresponden..