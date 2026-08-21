¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El viernes llega con mucha energía y ganas de resolver asuntos que venían demorados. En lo laboral, una conversación puede destrabar una situación importante. En el amor, vas a necesitar mayor claridad para entender qué espera la otra persona. La noche se presta para bajar el ritmo y disfrutar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Una cuestión económica o vinculada con un proyecto personal empieza a acomodarse. Será un día favorable para organizar pendientes y tomar decisiones prácticas. En los vínculos, alguien puede sorprenderte con una actitud que no esperabas. Evitá sacar conclusiones apresuradas.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y puede abrirte una puerta interesante. Una propuesta, mensaje o encuentro inesperado podría cambiar tus planes del día. En el amor, habrá espacio para conversaciones sinceras y para recuperar cierta complicidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El viernes invita a prestar más atención a tus propias necesidades. Después de jornadas intensas, vas a sentir ganas de rodearte de personas que te transmitan tranquilidad. En el trabajo, una situación que parecía confusa comienza a aclararse. Buen momento para ordenar prioridades.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol transitando los últimos días de tu signo, vas a sentir un impulso especial para concretar algo que venís imaginando hace tiempo. Tu presencia será difícil de ignorar y podrías convertirte en protagonista de una reunión o encuentro. En el amor, habrá intensidad y demostraciones inesperadas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar más introspectivo de lo habitual y con necesidad de analizar algunas decisiones recientes. No todo tendrá que resolverse inmediatamente. En lo laboral, tu capacidad para detectar detalles será una ventaja. Hacia la noche, una charla íntima puede ayudarte a entender mejor lo que sentís.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos sociales tendrán un papel importante durante este viernes. Puede aparecer una invitación, un reencuentro o una propuesta que te entusiasme. En el trabajo, será importante encontrar equilibrio entre tus responsabilidades y las demandas ajenas. En el amor, alguien buscará acercarse.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Una situación profesional puede colocarte frente a una decisión importante. Tu intuición estará muy despierta y vas a detectar rápidamente qué camino te conviene. En los vínculos, será un día intenso: una conversación pendiente podría finalmente producirse y modificar la dinámica con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire se harán sentir con fuerza. Puede surgir un plan espontáneo, una salida o incluso una idea relacionada con un viaje futuro. En lo laboral, una nueva perspectiva te permitirá encontrar una solución diferente. En el amor, el viernes trae frescura y cierta cuota de aventura.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un día para ocuparte de temas que requieren profundidad y concentración. Una cuestión económica, familiar o personal puede necesitar una definición. En los vínculos, vas a estar menos dispuesto a sostener situaciones ambiguas. La sinceridad puede generar un momento intenso, pero también liberador.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las relaciones estarán en primer plano. Alguien puede plantearte algo que te obligue a revisar tu posición o tus sentimientos. En el trabajo, la colaboración con otras personas dará mejores resultados que intentar resolver todo por tu cuenta. La noche puede traer una sorpresa agradable.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El viernes te encuentra con ganas de poner orden en tu rutina y recuperar cierta estabilidad. En el trabajo, vas a poder avanzar mucho si evitás dispersarte. En el plano afectivo, un gesto pequeño puede tener un significado mucho mayor de lo esperado. Será un buen día para reconectar con lo simple.



