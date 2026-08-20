Sarah Burlando sigue los pasos de su mamá y protagonizó su primera campaña como modelo

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, comenzó a dar sus primeros pasos frente a las cámaras. Con apenas tres años, la pequeña fue protagonista de una jornada muy especial que tuvo como escenario una producción de moda y que contó con el acompañamiento de su mamá durante todo el proceso.

Barby Franco construyó gran parte de su trayectoria vinculada al mundo de la moda, las producciones y la televisión. Ahora, su hija tuvo su primera experiencia en ese universo y pudo vivir desde adentro cómo es una jornada de trabajo frente a las cámaras, con distintos looks, escenarios y momentos de backstage.

El detrás de escena del debut de Sarah Burlando

Antes de comenzar con la producción, Sarah Burlando tuvo una sesión de maquillaje y peinado para prepararse para las fotos. Frente al espejo, se mostró divertida durante el backstage, mientras el estilista que estuvo a cargo de su look compartió una imagen y la definió como una “mini modelo”.

Después llegó el momento del desayuno junto a su mamá. Mientras se preparaban para comenzar la jornada, Barby Franco le preguntó: “¿Estás lista para trabajar?”. Sin dudarlo, la pequeña respondió con un contundente “sí” y así dio paso a su primera experiencia frente a las cámaras.

Así fue el día de producción de Sarah Burlando

Una vez lista, Sarah Burlando se convirtió en protagonista de diferentes escenas y posó con distintos looks. En una de las imágenes apareció al aire libre, sosteniendo un pequeño ramo de flores y luciendo un conjunto en tonos rosados, mientras que en otra postal se la pudo ver junto a un niño dentro de una carpa.

A lo largo de la producción, la hija de Barby Franco se mostró sonriente y relajada frente a las cámaras. Entre fotografías, cambios de escenario y distintos momentos del backstage, Sarah Burlando disfrutó de su primera experiencia en una campaña y comenzó a acercarse a un universo que conoce muy bien su mamá. Aunque se desconoce cuándo se difundirá el material oficial, su madre, compartió varios momentos de la jornada, dejando en evidencia la emoción al acompañar a su hija en el mundo de la moda.