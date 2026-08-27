Así fue el día que el Negro Rada conoció a Mick Jagger: "Le dieron agua de la canilla"

El legado de Rubén “El Negro” Rada no queda solo en canciones y en la renovación del candombe, sino también en las historias que protagonizó junto a grandes figuras de la música mundial, como aquella inolvidable noche en la que conoció a Mick Jagger.

Rubén "El Negro" Rada: la historia detrás de su encuentro con Mick Jagger que convirtió en canción

Rubén “El Negro” Rada, una de las figuras fundamentales de la música popular uruguaya, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años. El artista había permanecido internado durante un mes por una neumonía y sus complicaciones. Su familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales mediante un comunicado.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rubén "El Negro" Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas en la que llevó el candombe a nuevos territorios al fusionarlo con rock, jazz, funk, soul, tango y pop. Fue integrante de grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista. También se destacó como actor, conductor y humorista, y se convirtió en uno de los grandes embajadores de la cultura uruguaya.

Rubén "El Negro" Rada

Entre los innumerables músicos con los que se cruzó a lo largo de su carrera estuvo Mick Jagger, y aquel encuentro ocurrido en Montevideo en 2016 terminó transformándose en una de las anécdotas más recordadas de su vida. La historia ocurrió durante la visita de The Rolling Stones a su país natal, en el marco de su gira por Sudamérica.

Mick Jagger terminó visitando la casa del percusionista Fernando “Lobo” Núñez, amigo de Rubén "El Negro" Rada, y allí se produjo un encuentro tan inesperado como descontracturado. Según recordó el músico tiempo atrás, en el marco del lanzamiento de su disco Negro Rock, con el que volvió al rock and roll de sus inicios, todo ocurrió justamente el día del cumpleaños del “Lobo” Núñez.

Rubén "El Negro" Rada

Rada contó que llegó al lugar, apareció Mick Jagger junto al corista de los Stones, Bernard Fowler, y allí se produjo una escena que lo hizo reír. “Era justo el cumpleaños del ‘Lobo’ Núñez”, recordó. Y relató la particular bienvenida que su amigo le dio al cantante británico: “El ‘Lobo’ lo abrazó y le dijo: ‘Miguelito, ¡qué alegría que estés en mi cumpleaños!’”.

Lejos de tratarse de una visita formal, la noche rápidamente tomó un clima de reunión entre amigos. En la casa había tambores y los músicos comenzaron a tocar candombe. Incluso interpretaron “Satisfaction”, uno de los clásicos de los Rolling Stones, mientras Mick Jagger observaba la escena con entusiasmo.

Así fue la insólita escena que recordó Rada sobre el día que conoció a Mick Jagger

Entre los detalles que Ruben "El Negro" Rada más disfrutaba recordar estaba también una escena doméstica que resumía el espíritu de aquella noche. “Jagger pidió agua y le dieron de la canilla, porque había de todo menos agua mineral”, contataba al reconstruir la vez que conoció al artista británico.

Mick Jagger y Rubén "El Negro" Rada

La visita fue tan significativa para el músico uruguayo que decidió convertirla en canción. El recuerdo quedó plasmado en “Lobo y Miguel”, incluida en su álbum Negro Rock, editado en 2020. El tema reconstruye con humor y afecto aquella noche en la que el rock se encontró con el candombe uruguayo.

Así fue el día que Rubén "El Negro" Rada conoció a Mick Jagger y la increíble anécdota que recordaba en las entrevistas al hablar sobre él. Una reunión espontánea en una casa de Montevideo que terminó convertida por el cantante uruguayo, que falleció el pasado miércoles 26 de agosto, en música.