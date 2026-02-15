Horóscopo semanal del 15 al 22 de febrero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrológas y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 22 de febrero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Aries, esta semana son momentos de estar arriba y crecer. Fíjate con quién te relacionas y qué necesitas para estar mejor. No confíes de más ni seas tan buena persona con la gente que te rodea, porque te están pagando con la peor moneda. Sé precavido, desconfiado y abre bien los ojos. Tu mejor día va a ser el martes 17 de febrero, con una alineación completa de energías positivas. Te viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo o desarrollo laboral, y te invitan a un proyecto personal de negocio propio.

Salud: Tu punto débil serán problemas de garganta, pulmones o virus. Evita contagiarte, come mejor y quítate el insomnio. Ponte a dieta y empieza a comer mejor.

Consejo: Paga deudas, sana tus problemas económicos y abona la deuda de la casa, coche o tarjetas de crédito. Ten fuerza espiritual, reinvéntate cada día, vuelve a estudiar y adquiere más conocimientos. Prepara un viaje para finales de mes o principios de marzo para ganar estabilidad mental. Realízate en un negocio con grandes mejorías, considera la compra de un coche o casa con crédito. Arregla pagos pendientes, pasaporte, visa o situaciones legales. Tendrás una sorpresa buena de alguien de fuera o visitas de familiares de otro país.

Números de la suerte: 04, 25, 78 .

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Si estás en pareja, seguirás bien. Si estás solo o sola, signos compatibles: Leo, Sagitario y Acuario, para estabilidad amorosa y crecimiento. Si estás casado o comprometido, embarazo en puerta. Te viene un regalo inesperado de un amor nuevo, como un reloj o perfume.

Recomendación: Las cartas sugieren abrirte a nuevas puertas de abundancia, no conformarte y ser más ambicioso. Maneja energías negativas y envidias. Nuevas funciones de trabajo, negocio propio y posibilidad de crecer económicamente. Revisa tu casa para pintarla o arreglarla mejor. No te rindas, sigue adelante; todo lo que duele tiene recompensa. Sé constante y ve claramente hacia tu futuro, con cambios importantes en trabajo, negocio propio y crecimiento laboral para más riqueza.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre

Tauro, esta semana construye cosas más positivas en tu vida y una base para desarrollarte. Ten dinero guardado para urgencias y abre los ojos para no caer en fraudes, mentiras o falsedades en el trabajo. La carta te suplica tener un patrimonio como una casita, terreno o local para tu futuro. Te viene gente de fuera o contratos con personas foráneas en negocios pronto. Tu mejor día va a ser el 18 de febrero. Te invitan a una boda o compromiso firme cerca de tu casa, de un familiar.

Salud: Tu punto débil: insomnio, estrés, pensamientos acelerados. No te mortifiques tanto, asimila mejor las cosas y ten proyección para vivir mejor. Haz ejercicio, sigue con la dieta y aliméntate mejor.

Consejo: Vuelve a estudiar, toma un curso de administración, ventas o desarrollo personal en comunicaciones para más ingresos. Estudia inglés, otro idioma, comercio internacional o derecho aduanal. Convive más con tu familia y no te alejes. Te viene un regalo de una mascota; si ya tienes una, tendrás otra para relacionarte con la naturaleza y quitar estrés.

Números de la suerte: 10, 37, 71.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Te busca un amor del pasado, pero te quita tiempo y buena energía; córtalo y bloquéalo. Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Virgo, para pareja ideal, estable y placentera.

Recomendación: Las cartas indican raíces de abundancia, dinero extra y solvencia económica. Guarda dinero. Una nueva vida y camino empiezan del miércoles 18 de febrero. Camina más, toma sol, haz ejercicio, toma más agua y eleva el espíritu al arcángel Miguel para protección de energías negativas y desarrollo profesional. Todo lo que sucede te conviene para estar más estable. Cambios importantes personales: te verás mejor y más positivo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Géminis, esta semana es madurez, crecimiento y entender que vives para vivir mejor. Desenvuélvete en cuestiones laborales y personales. Quítate coraje, rencores y venganzas; no pienses en lo que fuiste o pudiste ser. Abre los ojos y determina el rumbo de tu vida en 2026. Tu mejor día va a ser el 19 de febrero, cabalístico, con alineación de energías para más abundancia y estabilidad económica. Te viene una propuesta nueva de trabajo para una empresa extranjera; di que sí.

Salud: Tu punto débil: huesos, cadera, espalda o clavícula. No te caigas, ve al doctor, no levantes cosas pesadas y mantente hidratado. Si estás en dieta para el estómago, llévala tranquilamente con más agua y proteína para no verte avejentado.

Consejo: Sigue capacitándote, aprendiendo y desarrollándote profesionalmente. Quítate chismes, intrigas y personas falsas que te contaminan con malas vibras o fantasías; haz una depuración total de energía alrededor. Lo que esperabas llegará esta semana: sorpresa económica, de trabajo o amorosa.

Números de la suerte: 22, 41, 66.

Colores: Azul intenso y rojo.

Amor: Si estás en pareja, seguirás bien. Si estás solo o sola, signos compatibles: Libra, Acuario y Piscis.

Recomendación: Las cartas indican sabiduría profunda: sé sabio al opinar, no caigas en enojo, venganza o maldiciones; quítate pensamientos negativos y concéntrate en tu vida. Te viene esa propuesta laboral esperada para crecer económicamente. Energías alineadas a tu favor para estar mejor; pide un deseo que será cumplido casi inmediatamente.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Cáncer, esta semana pide que se te dará; energías alineadas para crecer económicamente. Cuídate la espalda, no te dejes agarrar el cabello ni la espalda; abre los ojos por gente malintencionada con energías oscuras o envidias. Brillas mucho con estabilidad económica; el arcángel Miguel abre caminos para estar bien. Tu mejor día: 16 de febrero, con dinero extra y junta laboral con reconocimiento en trabajo.

Salud: Tu punto débil: quistes, hormonas, próstata en hombres o tiroides. Ve al doctor, controla lo hormonal.

Consejo: Organiza papelería: pasaporte, visa, acta de nacimiento, INE; la ocuparás para trámites de compra de coche, casa o terreno para acrecentar patrimonio. No caigas en fraudes o trámites no claros; no todo lo que brilla es oro. Estudia comunicaciones, arte, diseño, medicina, enfermería o cosmetología para futuro. Di la verdad siempre; si no puedes, no digas nada ni te comprometas.

Números de la suerte: 08, 17, 76 .

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Amor: Semana muy amorosa con amores nuevos, compatibles o prohibidos; apasionada. Signos compatibles: Tauro, Piscis y Escorpión. Si estás casado, embarazo en puerta con tendencia a gemelos.

Recomendación: Las cartas indican propuesta de trabajo nueva del extranjero; prepárate, desenvuélvete y desarróllate profesionalmente. Lo más importante eres tú; la felicidad está a la vuelta de la esquina.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Leo, esta semana eres fuerte, dinámico e inteligente, capaz de mucho, pero soberbia, ego y avaricia inundan tus pensamientos negativos. Haz una limpia de mente, cuerpo y espíritu; reza, medita con Dios, perdona lo imperdonable y quítate rencores o corajes. Comienza desde cero con oportunidad de crecimiento laboral. Tu mejor día: 20 de febrero, cabalístico, con dinero extra, invitación de viaje, arreglo de asunto legal y mira de comprar coche nuevo.

Salud: Tu punto débil: estrés, ansiedad, insomnio, pensar de más (situaciones que no suceden). No aceleres pensamientos; el 90% de lo que piensas no pasa.

Consejo: Como te ven, te tratan; gasta en ti: ropa, verse bien, buenos coches. La mejor inversión eres tú. Adopta una mascota, convive con naturaleza, pon plantas en casa para armonía. Compra colchón nuevo si no duermes. Cuídate del qué dirán, chismes; traes luz y energía positiva, pero gente habla mal.

Números de la suerte: 02, 48, 56.

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries, para relación placentera. Te regalan cadena de oro o plata de amor nuevo.

Recomendación: Las cartas indican gran sorpresa en estos días; energías positivas alineadas. Haz una limpieza: casa, celular (borra fotos y contactos no útiles), mente, forma de ser, amistades; limpia contorno. Viene suerte, abundancia y estabilidad económica.

.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, esta semana crece, madura, entiende y soluciona; arregla situaciones problemáticas arrastradas. No saques la vuelta, toma decisiones para vivir mejor y estar estable. Madurez mental para equilibrio, aleja lo tóxico. Cuida dinero, no lo prestes, paga deudas, vive mejor; lo importante es paz mental y espiritual. Tu mejor día: 17 de febrero, cabalístico con alineación de astros y riqueza para desenvolverte. Cualquier trámite ese martes (cambio de trabajo, compra de bien, pago) funcionará maravillas.

Salud: Tu punto débil: riñones, páncreas, vejiga, infecciones. Toma más agua, controla azúcar y harina, haz ejercicio, camina más.

Consejo: Paga deudas y sana economía. Semana de mucha escuela, trabajo, ocupaciones; administra tiempo, levántate temprano, haz pendientes a tiempo para no agobiarte. Estudia cocina, chef, idiomas o desarrollo profesional. No peques de inocente; entiende situaciones negativas graves, no seas confiado.

Números de la suerte: 04, 15, 47.

Colores: Azul fuerte y blanco.

Amor: Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Aries, para equilibrio, estabilidad y desarrollo amoroso.

Recomendación: La carta del unicornio indica momento de riqueza, invertir y desarrollarte profesional.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Sol

Libra, esta semana no dejes de brillar, desarrollarte y desenvolverte profesionalmente. Insiste en volver a estudiar, toma curso de inteligencia artificial, idiomas, redes sociales, marketing, publicidad o desarrollo político para futuro. Semana de mucho trabajo, juntas laborales, contratación de personal. Te ofrecen aumento de sueldo o subir de nivel; di que sí, puedes con eso y más. Tu mejor día: 20 de febrero, para sacar pasaporte, visa americana o trámites pendientes; energías positivas alineadas.

Salud: Tu punto débil: hormonas, estrés, angustia, afectando enojo, aceleración y pensamientos negativos. Analiza bien, quita personas que causan conflictos, relaciona con gente positiva, haz ejercicio e invierte en ti.

Consejo: Compra ropa, cadena, perfume para sentirte rindiendo. Te acuerdas mucho de alguien fallecido; prende veladora, dedícale oración para sentirte mejor. Lleva plan de vida o trabajo para desarrollarte.

Números de la suerte: 12, 36, 67.

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta. Si solo o sola, signos compatibles: Géminis, Aries y Acuario.

Recomendación: Las cartas indican transformación positiva estos días; aprovéchala, planea bien el año. Años nuevos y prosperidad nueva en 2026; aprovecha.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

Escorpión, esta semana sigue avanzando sin miedo; traes buena suerte y estabilidad profesional. No detengas nada ni nadie, no complazcas a demás; nadie es monedita de oro. Quédate con una o dos amistades en vez de mundo envidioso que mete ideas falsas o problemas no tuyos. Tu mejor día: 16 de febrero. Empieza rutina de ejercicio, come mejor, desarróllate.

Salud: Tu punto débil: gastritis, úlcera, problemas de estómago. Come mejor, no te enojes, no pienses de más; alinea energías para estar bien.

Consejo: Estudia administración, contabilidad o desarrollo personal para base laboral. Te traen en chismes o malos comentarios por mal carácter o hablar de más; controla mente, no platiques cosas, guarda íntimo. Te invitan a bautizo, cumpleaños o boda familiar; compra ropa, cambia look, verte mejor.

Números de la suerte: 06, 15, 50 (tres golpes de suerte en lotería).

Colores: Rosa mexicano y rojo.

Amor: Se acuerda de ti un amor del pasado, pero casado; queda en paz, no voltees atrás. Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Tauro, para amor verdadero y estabilidad.

Recomendación: Las cartas indican propuesta nueva de negocio propio para otro ingreso. Pinta tu casa, arregla el hogar; usa colores en vestimenta. Compra zapatos para pisar triunfo. Eres iluminación de mucha gente; no robes tu energía, no hables de más.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Diablo

Sagitario, esta semana dinero rápido y fácil; sácate lotería, contratos nuevos, riqueza, abundancia, estabilidad. Pero cuidado con malas vibras, gente tóxica, brujerías, envidias, mal de ojo; protégete. Tu mejor día: 20 de febrero; prende veladora blanca o roja, reza a arcángel Miguel, usa perfume de sándalo, carga limón en bolsa para cortar malas vibras que roban suerte.

Salud: Tu punto débil: mente, migraña, dolor de cabeza, ansiedad, insomnio. Descansa, reposa; no te sientas desganado, eres sol, energía, entusiasmo, carisma.

Consejo: No confíes nada a nadie, ni familia ni pareja; guarda secretos, inversiones, no platiques cuánto ganas. Semana de contratación laboral nueva, juntas para proyectos, llegada de gente de fuera como socios. Vístete bien, ponte perfume, arregla legales pendientes.

Números de la suerte: 11, 19, 68.

Colores: Blanco y azul intenso.

Amor: Signos compatibles: Virgo, Leo y Aries. Si conoces alguien nuevo, no emociones tanto, no seas apasionado; piensa con cabeza fría y madurez. No dejes lo bueno por momentos.

Recomendación: Las cartas indican posibilidades infinitas de ser feliz, más riqueza y estabilidad. Protégete de brujerías, envidias, mal de ojo. Reflexiona y programa vida para triunfo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Capricornio, esta semana viajes, nuevos trabajos, riqueza, estabilidad, buen humor; traes aura de magnetismo. Aléjate de personas tóxicas y envidiosas; tu buena suerte todos la quieren. Diferencia buenos de malos. Tu mejor día: 17 de febrero; propuesta nueva de negocio propio. No esperes a nadie; hazlo, desarróllate.

Salud: Tu punto débil: intestino, estómago, gastritis, colitis, gases; por sobrepensar. Relájate, come bien, duerme a horas.

Consejo: Semana importante para trámites de migración, pasaporte, permisos de residencia o ciudadanía extranjera; todo saldrá bien. Prende veladora blanca el 17, reza a arcángel Miguel, pide protección y alcanzar metas.

Números de la suerte: 13, 21, 30 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Signos compatibles: Tauro, Virgo y Escorpión. Si en pareja, estable. Si solo, amores nuevos compatibles.

Recomendación: Las cartas indican cualquier problema resuelto mágicamente estos días. Alcanzarás sueños. Cambio de look o tratamiento estético ayuda a desarrollarte. Viaje pronto; acabas de regresar, sale otro para visitar familiares o seres queridos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Emperador

Acuario, esta semana eres fuerte, dinámico, poderoso; traes buena suerte, te desarrollas mejor, buena actitud. Pero te acuerdas mucho del pasado (pareja, trabajo, lo que te hicieron); equivocado. Vive aquí y ahora, planea e idealiza futuro para lo mejor. Pasado quedó atrás. Busca gente compatible, buena y progresista. Tu mejor día: 18 de febrero; propuesta buena laboral o negocio propio.

Salud: Tu punto débil: torceduras de cuello o espalda por tensión. Camina, ponte agua bendita, piensa positivo. Tendrás más vitalidad; compra vitaminas.

Consejo: Vuelve a estudiar ventas, deporte, idiomas o ingeniería/sistemas para dinerito extra. Te busca familiar para invitarte vacaciones en Semana Santa; vete, organízate. Arregla pendientes legales: herencia, pasaporte, visa, trámites de divorcio, pensión alimenticia.

Números de la suerte: 01, 09, 52 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Signos compatibles: Acuario, Tauro y Géminis. Si en pareja, muy bien. Si solo, muchos amores nuevos compatibles.

Recomendación: Las cartas indican movimiento poderoso de crecer. Cierra ciclos con ex amores, trabajos, amistades; abre ciclo nuevo con felicidad, prosperidad y gente positiva.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Templanza

Piscis, esta semana calma que todo pasa; vienen cosas positivas, desarrollo laboral y económico. Cuídate de chismes, gente intrigosa que no quiere verte feliz (compañeros de trabajo o escuela). Eres muy buena gente, ayudas a todos, pero no todos son como tú y pagan mal; abre ojos. Prefiero que te digan canija a buena persona. Tu mejor día: 19 de febrero