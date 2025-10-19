Horóscopo semanal del 19 al 24 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 19 al 24 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Aries, esta semana la carta del As de Oros te pide ser más reservado al hablar y no presumir tus logros, ya que hay envidias a tu alrededor. Tu mejor día será el 21 de octubre, ideal para crecer económicamente, pagar deudas y planear un viaje para fin de año.

Salud: Cuida tu estómago, intestino o problemas de gastritis; mejora tu alimentación.

Consejo: Haz limpieza en tu hogar y mente, elimina lo que no necesitas y perdona para avanzar sin ego ni soberbia.

Números de la suerte: 30, 31, 32 (cinco golpes de suerte).

Amor: Estás en un momento de reinvención personal, buscando paz interior y estabilidad emocional. Si estás soltero, te conectas con Cáncer, Leo, Capricornio.

Recomendación: Cinco golpes de suerte te esperan, junto con noticias de un embarazo familiar o el regalo de una mascota. Evita confiar demasiado en el trabajo o la escuela y enfócate en proyectos nuevos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Templanza

Tauro, el arcángel Miguel te protege de envidias y chismes. Tu mejor día será el 23 de octubre, con cambios positivos y crecimiento económico.

Salud: Tu punto débil será el estrés o la depresión; sal a caminar, reza y diviértete para contrarrestarlo.

Consejo: No cargues con problemas ajenos, aunque sean de familia. Di la verdad con tacto, sin ofender, y cierra ciclos para avanzar.

Números de la suerte: 9, 13, 21 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Si estás en un proceso de divorcio o legal, resuélvelo rápido. Signos compatibles: Escorpión, Capricornio, Tauro.

Recomendación: Los cuatro golpes de suerte sugieren posibles premios en loterías y propuestas laborales de la competencia. Evita chismes con exparejas o familia política. Un viaje o cambio de coche está en el horizonte.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Géminis, estás en la cima con la Rueda de la Fortuna. Tu mejor día será el 20 de octubre, ideal para tomar decisiones sobre trabajo o estudios..

Salud: Cuida tu espalda baja, cintura o cadera; retoma el ejercicio.

Consejo: Recibirás dos propuestas laborales importantes, pero aléjate de personas tóxicas. No tomes los problemas personales y déjalos en su lugar.

Números de la suerte: 5, 7, 15 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: En los próximos días tendrás una propuesta amorosa seria. Compatible con Sagitario, Acuario, Aries.

Recomendación: Cierra ciclos del pasado para abrir nuevas oportunidades. Evita pleitos y controla tu carácter. Purifica tu cuerpo y mente: come mejor, medita, duerme bien y lee un libro.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, brillarás con la carta del Sol. Tu mejor día será el 22 de octubre, con éxito laboral y pagos pendientes como herencias o ventas. No te rindas ante los retos; todo lo que hagas se convertirá en oro.

Salud: Cuida tu garganta, pulmones y evita el insomnio con ejercicio y buena alimentación.

Consejo: Inscríbete en cursos de idiomas o administración. Resuelve trámites de pasaporte o residencias y cierra asuntos con exparejas.

Números de la suerte: 03, 25, 27 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y verde.

Amor: Compatible con Piscis, Escorpión, Sagitario.

Recomendación: Evita chismes y no tomes las cosas personalmente. Un proyecto laboral importante está en camino.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Emperador

Leo, la carta del Emperador te da estabilidad y liderazgo. Tu mejor día será el 23 de octubre, ideal para pedir un ascenso o iniciar un negocio propio.

Salud: Cuida tus piernas, cadera o columna; consulta al médico si es necesario.

Consejo: Ahorra para un patrimonio y evita gastos impulsivos. Imagina tu futuro y trabaja por él; no te sabotees con inseguridades.

Números de la suerte: 02, 41, 77.

Colores: Blanco y negro

Amor: Si estás en pareja evita celos y conflictos amorosos. Si estás soltero, tus signos compatibles serán: Sagitario, Capricornio, Aries.

Recomendación: Recibirás un mensaje importante para un trabajo. Compra algo de oro o plata para estimular tus energías. Aléjate de amistades tóxicas que te influencian negativamente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Loco

Virgo, la carta del Loco te invita a avanzar con claridad, dejando atrás pensamientos y personas tóxicas. Tu mejor día será el 21 de octubre, perfecto para vender algo o iniciar proyectos laborales.

Salud: Cuida tus nervios y evita la depresión con ejercicio.

Consejo: Controla tus finanzas con varias cuentas bancarias y sigue estudiando. Vive el aquí y ahora, e idealiza un futuro prometedor.

Números de la suerte: 18, 19, 24 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Compatible con Leo, Tauro, Capricornio.

Recomendación: Arregla papeles de migración y renueva tu guardarropa. Evita traiciones en negocios.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Torre

Libra, la Torre te pide no caer y asumir solo lo que puedas cumplir. Tu mejor día será el 24 de octubre, con alegrías y resultados médicos positivos.

Salud: Cuida tu garganta, pulmones o esófago; vacúnate si es necesario.

Consejo: Paga deudas y mejora tu hogar con compras como electrodomésticos. Haz un inventario personal de lo bueno y malo para crecer.

Números de la suerte: 12, 16, 28.

Colores: Azul y rojo.

Amor: Compatible con Géminis, Tauro, Acuario.

Recomendación: Exámenes universitarios y eventos sociales te mantendrán ocupado. Evita problemas del pasado y toma decisiones radicales para progresar.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mundo

¡Felicidades, Escorpión! Tu era comienza con abundancia y estabilidad. Tu mejor día será el 20 de octubre, ideal para festejar y recibir regalos como joyas o dispositivos electrónicos.

Salud: Cuida tus ojos, dientes y garganta; consulta al médico si hay infecciones.

Consejo: Protégete de envidias con amuletos y aléjate de amistades conflictivas.

Números de la suerte: 6, 14, 17.

Colores: Amarillo y negro.

Amor: Controla tu sensualidad para evitar traiciones o conflictos amorosos. Compatible con Acuario, Piscis, Cáncer.

Recomendación: Un ingreso extra y un proyecto laboral están en camino. Resuelve trámites legales y decide con claridad en el amor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Sagitario, la Estrella te guía hacia la estabilidad. Tu mejor día será el 23 de octubre, con cierres de contratos y auditorías. Controla tu carácter y evita conflictos.

Salud: Cuida tus riñones, páncreas o intestinos con ejercicio y buena alimentación.

Consejo: Cambia tu celular y toma cursos de idiomas o ventas.

Números de la suerte: 11, 29, 34.

Colores: Rosa mexicano y amarillo.

Amor: Evita chismes con exparejas y mantén la estabilidad amorosa. Compatible con Leo, Géminis, Aries.

Recomendación: Proyectos de eventos o negocios sociales prosperarán. Respira y sé paciente antes de responder o decidir.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Diablo

Capricornio, el dinero llega, pero cuidado con enemigos ocultos. Tu mejor día será el 21 de octubre; prende una veladora blanca e invoca al arcángel Miguel.

Salud: Cuida tu piel, cabello o garganta y protégete de chismes.

Consejo: Invierte en un coche o casa y sigue estudiando. Reinventa tu look y mentalidad; da y recibe con equilibrio.

Números de la suerte: 10, 30, 35.

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Compatible con Libra, Tauro, Virgo.

Recomendación: Transformación positiva y liderazgo. Planea una fiesta o viaje para fin de mes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Mago

AAcuario, el Mago te dice: pide y se te dará. Tu mejor día será el 23 de octubre, con pagos extras y cambios de coche.

Salud: Cuida tus dientes, garganta o tiroides; visita al dentista.

Consejo: Busca mejores trabajos y casas más grandes. Diviértete y no dramatizes.

Números de la suerte: 04, 23, 38.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatible con Virgo, Libra, Géminis.

Recomendación: Nuevas oportunidades laborales y un embarazo o nacimiento te alegrarán. Sigue estudiando idiomas o ventas. Piensa antes de actuar y conecta con la naturaleza.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Juicio

Piscis, la carta del Juicio te da claridad para tomar decisiones. Tu mejor día será el 20 de octubre, con éxito en todo lo que hagas.