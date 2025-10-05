Horóscopo semanal del 5 al 10 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 5 al 10 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Aries, esta semana la suerte está de tu lado. La carta del As de Oros te augura abundancia y éxito si piensas en grande y caminas con humildad. El viernes 10 de octubre será tu día mágico, con un poderoso simbolismo de "10 veces 10" que trae prosperidad en trabajo, viajes, trámites y estudios.

Salud: Es momento de avanzar hacia tus objetivos, pero cuidado con el estrés, problemas de cuello, espalda alta e insomnio.

Consejo: Ahorra, no gastes de más y evita compras innecesarias. Paga deudas y organiza juntas laborales para nuevos proyectos. Cuidado con fraudes al firmar documentos. Compra ropa deportiva para activarte.

Números de la suerte: 08, 31, 44 (cinco golpes de suerte).

Amor: Evita chismes y malentendidos con exparejas o compañeros. Corta con lo negativo y avanza. Si estás en pareja, la estabilidad sigue; si no, una oportunidad con alguien del extranjero puede surgir.

Recomendación: Suelta lo que no es para ti, cambia de ambiente si es necesario y confía en tu potencial. Una mascota te traerá alegría. Te guiará el planeta Júpiter, que abre puertas a nuevas dimensiones de crecimiento.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Carruaje

Tauro, tu buena actitud y mentalidad te llevan lejos esta semana. La carta del Carruaje indica progreso y éxito en inversiones como un negocio, casa o coche. El martes será tu día clave para juntas laborales y nuevas ofertas de trabajo.

Salud: Eres muy valorado por tu responsabilidad, pero cuídate del mal de ojo y de personas tóxicas que envidian tu estabilidad.

Consejo: Viste bien, usa perfume y arregla asuntos pendientes. Cuida tu estómago, intestinos y páncreas; revisa tu salud y mejora tu dieta. Conecta con la naturaleza para recargarte.

Números de la suerte: 24, 3, 77 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Serás el signo más conquistador, pero los amores serán pasajeros. Si estás en pareja, mantén la estabilidad y evita celos o inseguridades.

Recomendación: Sigue paso a paso, sin miedo al qué dirán. Estás en el camino correcto para construir un patrimonio. Te guiará el Sol, que quema energías negativas y te da claridad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Sol

Géminis, la carta del Sol trae dinero rápido, estabilidad económica y crecimiento. El miércoles será tu día estrella, con suerte en juegos de azar y loterías. Sin embargo, abre los ojos: alguien podría traicionarte o mentirte en tu entorno laboral o personal.

Salud: Haz ejercicio para aliviar dolores de espalda baja, piernas y caderas. Protégete del mal de ojo con un limón verde o agua bendita.

Consejo: Organiza tu tiempo y evita chismes en el trabajo. No prestes dinero ni objetos personales.

Números de la suerte: 11, 14, 17 (siete golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Si estás en pareja, cuidado con la intolerancia; si estás soltero, una propuesta seria podría llegar. Evita personas tóxicas.

Recomendación: Mira hacia el futuro y define tus metas. Una oportunidad laboral con alguien del extranjero está en camino. Te guiará Urano, que impulsa cambios radicales en tu vida.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Loco



Cáncer, la carta del Loco te invita a pisar firme y avanzar hacia la abundancia. El jueves será tu día clave, aunque podrías enfrentar energías encontradas en el trabajo o con la familia. No busques agradar a todos; enfócate en tus metas y elimina dramas, rencores y celos.

Salud: Cuida tu salud (garganta, pulmones, virus) con vitamina C y una mejor dieta.

Consejo: Organiza tu papelería (pasaporte, visa, títulos) y no compartas tus planes para evitar envidias.

Números de la suerte: 02, 21, 23 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Negro y blanco.

Amor: Si estás en pareja, un embarazo podría estar en puerta; si estás soltero, amores serios llegarán, pero busca el amor fuera de las apps.

Recomendación: Agradece a Dios por las bendiciones que llegarán. Una mascota o un corte de cabello te renovará. Te guiará la Luna, que potencia tu progreso económico.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Emperador

Leo, eres el rey o la reina esta semana con la carta del Emperador. Tu fuerza y carisma te destacan, pero suelta pensamientos obsesivos y lo que no es para ti. El lunes será tu día ideal para brillar.

Salud: Cuida tu salud (riñones, espalda baja, peso) y mejora tu alimentación.

Consejo: Compra ropa nueva, cambia tu celular y organízate para un nuevo trabajo o negocio. Evita gastar de más y no mientas para evitar problemas

Números de la suerte: 06, 29, 62 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Si estás en pareja, evita crisis por celos o aburrimiento; si estás soltero, conocerás personas compatibles del extranjero.

Recomendación: Pide un deseo esta semana, ¡se cumplirá! Arregla tu casa y vive con claridad hacia el futuro. Te guiará Saturno, que apoya grandes negocios y cambios de vida.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Torre

Virgo, eres el pilar de tu familia y entorno, pero no cargues con todo. La carta de la Torre te pide paciencia y relajación. El miércoles será tu día clave para trabajo y sorpresas amorosas. No prometas lo que no cumplirás y sé sincero.

Salud: Cuida tu salud mental (estrés, insomnio, depresión) con ejercicio y oración.

Consejo: Organiza tu hogar, cuida tus mascotas y estudia algo nuevo (ventas, cocina, medicina).

Números de la suerte: 03, 04, 32 (seis golpes de suerte).

Colores: Morado y blanco.

Amor: Si estás soltero, el amor llegará en su momento; si estás en pareja, mantén la calma.

Recomendación: Estás cerca de tus sueños, no te desanimes. Desconfía de intenciones ocultas y busca tiempo para ti. Te guiará Venus, que impulsa las relaciones públicas y los eventos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Libra, estás en la cima con la Rueda de la Fortuna, especialmente por tu cumpleaños. El martes será tu día de suerte, con trabajo, juntas y proyectos internacionales. Prioriza tu felicidad y no temas hablar claro en el amor o el trabajo.

Salud: Cuida piel, cabello y dientes. Hazte tratamientos estéticos.

Consejo: Arregla papelería (visa, impuestos) y liquida deudas. Compra ropa interior y perfumes para sentirte bien.

Números de la suerte: 07, 13, 26 (cinco golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Amores nuevos buscan estabilidad contigo. Evita traiciones de amistades.

Recomendación: Disfruta tu cumpleaños, organiza una fiesta y vive con pasión. Un ingreso extra llegará pronto. Te guiará Marte. que te da fuerza y movimiento.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Escorpio, estás a punto de brillar con la carta del Mundo. El jueves será tu día de triunfos y reconocimientos laborales.

Salud: Tu carácter fuerte y generoso te destaca, pero controla la ansiedad y el peso con ejercicio y una mejor dieta.

Consejo: Evita relaciones tóxicas y decisiones impulsivas en el amor. Organiza tu trabajo para inspecciones y no compartas tus planes. Compra ropa y perfume para lucir impecable.

Números de la suerte: 10, 34, 40 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Dale tiempo a las relaciones nuevas o existentes. Una propuesta laboral internacional está en camino.

Recomendación: Hazte notar y atrae la riqueza. Una sorpresa económica y un amor verdadero llegarán pronto. Te guiará Mercurio, que trae mensajes y trámites importantes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mago

Sagitario, la carta del Mago te da poder para lograr lo que desees. El lunes será tu día clave, pero mantén la constancia en tus proyectos.

Salud: Cuida tu salud (hernia, gastritis, colitis) con una dieta balanceada y menos vicios.

Consejo: No presumas tus logros y evita chismes. Cambia tu celular, estudia idiomas o inteligencia artificial y prepárate para un viaje de cumpleaños.

Números de la suerte: 18, 29, 47 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Dale tiempo al amor verdadero y evita relaciones tóxicas.

Recomendación: Silencia tu mente y ten una visión elevada de tus metas. Un viaje o cambio positivo está cerca. Te guiará Plutón, que impulsa un renacimiento en tu personalidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Sol

Capricornio, el Sol ilumina tu semana con abundancia y estabilidad. El viernes será tu día estrella para cerrar contratos y recibir dinero extra. Has aprendido a rodearte de las personas correctas, alejándote de entornos tóxicos.

Salud: Cuida tu estómago (gastritis, úlceras) y deja hábitos dañinos.

Consejo: Arregla papelería para viajes o compras grandes. No resuelvas los problemas de otros.

Números de la suerte: 05, 16, 21 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Amores al por mayor llegarán, pero evita la doble vida.

Recomendación: Termina lo que empiezas y no prestes nada. Un regalo y cambios positivos te esperan. Te guiará Júpiter, que atrae riqueza y viajes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario, la carta del Ermitaño te guía hacia la solución de tus problemas. El miércoles será tu día para nuevas oportunidades laborales y económicas.

Salud: Suelta culpas del pasado y cuida tu salud mental (insomnio, dolores de cabeza).

Consejo: Firma convenios con cuidado, estudia algo nuevo (arte, ventas) y renueva tu imagen con ropa o un celular nuevo. Evita mentiras y chismes.

Números de la suerte: 06, 09, 35 (seis golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Un amor nuevo te dará ilusión. Resuelve trámites de divorcio o pensión rápido.

Recomendación: Mira más allá y espera una gran sorpresa. Recupera lo perdido y define tus metas a largo plazo. Te guiará Mercurio, que potencia la comunicación y el arte.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Juicio

Piscis, la carta del Juicio te impulsa a tomar acciones y crecer. El lunes será tu día de trabajo intenso y cambios positivos. Suelta lo que te detiene y estudia algo práctico (belleza, enfermería, diseño) para diversificar tus ingresos.