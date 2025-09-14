Horóscopo semanal del 14 al 19 de septiembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 14 al 19 de septiembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del tarot: La Torre

Aries, esta semana exige precaución. La carta de la Torre te advierte sobre fraudes y contratos; analiza todo antes de firmar, comprar o vender. No te precipites y mantén la calma frente a la prisa de otros. Sé reservado con tus planes para evitar envidias. Recuperarás la salud tras días difíciles, pero cuida tu estómago (gastritis, intestino) evitando comer después de las 7 p.m. Haz ejercicio, mantén una dieta saludable y sé un líder inspirador. Habrá juntas laborales, cierres de contratos y dinero extra. Un viaje corto (1-2 días) está en puerta.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 04, 29, 46 (7 golpes de suerte)

Colores: Azul y verde

Arcángel: Rafael (sanación, comunicación)

Consejo: Estudia idiomas, liderazgo o inteligencia artificial. Lleva un limón verde en el bolsillo, usa perfume y agua bendita para cortar malas vibras. Compra boletos para eventos deportivos (Mundial, Super Bowl). Signos compatibles: Cáncer, Sagitario, Capricornio.

Advertencia: Evita miedos y pensamientos limitantes. Protege tu energía de personas negativas.

Mensaje del arcángel: Invoca a Rafael para sanar y alejar envidias. Visualiza tu futuro (2-5 años) y construye un patrimonio.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: El Loco

Tauro, el dinero llega rápido por lotería, juegos de azar o ventas. Invierte el 40% en ti: ropa, coche, cirugía estética o dental. No prestes dinero, pues te roban la suerte. Sé cauteloso con quienes te rodean, ya que sientes pesadez por envidias. Cuida migrañas y dolores de espalda alta; camina, reza y date baños de hierbabuena o ruda. Si hay problemas de pareja, date espacio. Un negocio nuevo con personas honestas está en camino.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 02, 23, 45 (5 golpes de suerte)

Colores: Blanco y rojo

Arcángel: No especificado, pero enfócate en perdonar.

Consejo: Come más frutas y verduras. Estudia ingeniería, arquitectura o leyes. Signos compatibles: Acuario, Capricornio, Virgo.

Advertencia: No confíes ciegamente y aléjate de personas negativas.

Mensaje del arcángel: Perdona para liberarte de cargas del pasado. Visualiza tu propósito y cree en tu poder para ser feliz.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del tarot: No especificada (Enemigos Ocultos)

Géminis, cuidado con enemigos ocultos (compañeros, amigos) que envidian tu éxito reciente. Sé reservado con tus logros para evitar malas vibras, ya que eres un signo muy embrujado por tu luz propia. Mantén una rutina saludable: ejercicio, dieta y descanso. Hablarás de casamiento o paternidad; no entregues todo tu corazón. Un nuevo camino laboral o escolar te espera.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 11, 14, 28 (5 golpes de suerte)

Colores: Naranja y azul

Arcángel: No especificado, pero protégeme.

Consejo: Toma cursos de nutrición, cocina o negocios. Usa plata, perfume o reza el salmo 140 para protección. Signos compatibles: Virgo, Libra, Acuario.

Advertencia: Cuida dolores de huesos o columna baja. Evita corajes y sé diplomático.

Mensaje del arcángel: Protégete de envidias y confía en ti para alcanzar tus sueños.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del tarot: El Ermitaño

Cáncer, encontrarás la luz al final del túnel con estabilidad amorosa y laboral. No pidas opiniones; confía en tus decisiones para cambiar de casa o trabajo. Sigue con tu dieta y ejercicio. Un viaje corto (1-2 días) y juntas laborales están en puerta. Evita pensamientos negativos, rencores y excesos (alcohol, refrescos). Un regalo inesperado te alegrará.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 08, 13, 21 (5 golpes de suerte)

Colores: Amarillo y naranja

Arcángel: Miguel (protección)

Consejo: Estudia diseño, comunicaciones o recursos humanos. Gasta en ti y visualiza un mundo mejor. Signos compatibles: Escorpión, Capricornio, Piscis.

Advertencia: Cuida hígado, riñón o páncreas. Evita el drama y vive práctico.

Mensaje del arcángel: Invoca a Miguel para alejar chismes y malas vibras. Siente el triunfo en tus manos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del tarot: Los Amantes

Leo, la carta de los Amantes te impulsa a relacionarte con personas importantes (política, negocios internacionales). Estudia liderazgo, comercio o abogacía. Vive el presente y visualiza un futuro próspero (casa, coche, negocio). Cuida tu salud (vista, oído, garganta, virus). No te enojes ni sobrepienses; todo se resuelve con calma. Aléjate de chismes y amores del pasado.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 01, 33, 77 (6 golpes de suerte)

Colores: Azul y blanco

Arcángel: No especificado, pero enfócate en la ley de atracción.

Consejo: Compra un colchón nuevo y arregla tu cuarto. No prestes dinero ni pertenencias. Signos compatibles: Capricornio, Aries, Géminis.

Advertencia: Evita personas que envidian tu éxito. Paga deudas pendientes.

Mensaje del arcángel: Usa la ley de atracción para visualizar dinero, amor y éxito. Sé discreto con tus planes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del tarot: Rueda de la Fortuna

Virgo, feliz cumpleaños. La Rueda de la Fortuna trae crecimiento y plenitud. Administra tu tiempo, llega temprano y paga deudas. No revivas el pasado; vive el presente y planea un futuro mejor. Un viaje corto y juntas laborales te esperan. Cuidado con fraudes; revisa contratos y préstamos. Un regalo o mascota te alegrará.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 06, 20, 45 (6 golpes de suerte)

Colores: Verde y naranja

Arcángel: No especificado, pero libérate del miedo.

Consejo: Autorregálate algo (perfume, ropa). Evita problemas ajenos. Signos compatibles: Escorpión, Capricornio, Tauro.

Advertencia: Cuida espalda baja, riñones o vejiga. Toma más líquidos.

Mensaje del arcángel: Libérate de miedos y rencores. Sana tu mente y cuerpo para crecer.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del tarot: As de Oros

Libra, cree en tu suerte y toma acción. Resuelve asuntos legales (herencia, pasaporte, visa) y concreta proyectos laborales. Un nuevo jefe o contrato te beneficiará. Evita amores del pasado y aléjate de personas tóxicas. Estudia o da cursos para generar más ingresos. Un despertar amoroso o laboral llegará.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 09, 26, 40 (6 golpes de suerte)

Colores: Rosa mexicano y amarillo

Arcángel: No especificado, pero enfócate en el triunfo.

Consejo: Camina firme y cuida tobillos o piernas. Signos compatibles: Géminis, Aries, Acuario.

Advertencia: Evita retención de líquidos y prisas. Sé discreto con tus proyectos.

Mensaje del arcángel: Abraza retos con éxito y confianza. Concreta tus planes con determinación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del tarot: El Mundo

Escorpión, muévete y progresa. Tramita viajes, becas o papelería extranjera. Un nuevo trabajo o proyecto escolar te espera. Cuida tu espalda (alta y baja) por tensión o ansiedad; date masajes y camina. Un amor de Aries, Piscis o Cáncer traerá estabilidad. No ruegues amor ni amistad; priorízate.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 05, 12, 24 (6 golpes de suerte)

Colores: Amarillo y naranja

Arcángel: No especificado, pero usa el poder de la manifestación.

Consejo: Ve al mar y alinea tus energías. Invierte en un negocio o casa. Signos compatibles: Aries, Piscis, Cáncer.

Advertencia: Evita enojos y prisas. Protégete de envidias con perfume o agua bendita.

Mensaje del arcángel: Manifiesta tu felicidad con inteligencia y carisma. Sigue tu camino sin miedo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del tarot: El Emperador

Sagitario, eres fuerte y victorioso. Crea un plan de vida sin pedir opiniones. Prioriza tus necesidades: dinero, casa, amor verdadero. Un viaje corto, contratos y eventos sociales están en puerta. Recibirás dinero adeudado; inviértelo en ti (ropa, cirugía). Cuida tu estómago (gastritis, hernia) y evita picante o alcohol.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 03, 15, 31 (5 golpes de suerte)

Colores: Rojo y amarillo

Arcángel: No especificado, pero visualiza el éxito.

Consejo: Conecta con la naturaleza (mar, sol). Estudia comunicaciones o cocina. Signos compatibles: Libra, Leo, Aries.

Advertencia: No pienses de más ni ruegues amor o trabajo. Resuelve asuntos legales.

Mensaje del arcángel: Visualízate triunfando y suelta lo que no te hace feliz.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del tarot: La Templanza

Capricornio, la calma trae abundancia. Recibes dinero y reconocimiento; siéntete mejor en salud y mente. Evita personas incompatibles y controla tu carácter. Un viaje corto y oportunidades en política o el extranjero llegarán. No prestes dinero; ayuda con consejos. Arregla papelería (visa, título).

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 01, 02, 30 (6 golpes de suerte)

Colores: Blanco y rojo

Arcángel: No especificado, pero límpiate de malas vibras.

Consejo: Estudia abogacía o relaciones públicas. Pinta tu casa y adopta una mascota. Signos compatibles: Piscis, Aries, Tauro.

Advertencia: Cuida infecciones (orina, herpes). Sé paciente y ordenado.

Mensaje del arcángel: Límpiate con jabón neutro o de canela. Mira hacia el futuro y planea tu vida.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del tarot: El Sol

Acuario, brilla con dinero y estabilidad. Suelta culpas y personas tóxicas. Un negocio de deportes o comida, un viaje corto y contratos importantes llegarán. Haz un inventario de tu vida y quédate con lo bueno. Diferencia amor de pasión y busca una pareja estable.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 07, 18, 34 (5 golpes de suerte)

Colores: Azul y amarillo

Arcángel: Miguel (protección)

Consejo: Arregla papelería legal y compra algo para tu casa (mueble, colchón). Signos compatibles: Aries, Tauro, Libra.

Advertencia: Cuida dientes, garganta y pulmones. Evita chocolate y cigarro.

Mensaje del arcángel: Eres un ser de luz poderosa. Invoca a Miguel para brillar y formar un patrimonio.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del tarot: El Mago

Piscis, la suerte te acompaña. Un viaje corto, eventos sociales y cierres de contratos te esperan. No fantasees ni pienses de más; vive el presente. Cuida nervios, estrés e insomnio con ejercicio y oración. Actualiza pagos (tarjeta, casa). Un amor de Tauro, Cáncer o Escorpión traerá estabilidad.