Horóscopo semanal del 26 al 31 de octubre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 26 al 31 de octubre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Aries, esta semana te llega la carta del Mago, que te dice: Pide y se te dará. Tu mejor día: 31 de octubre; enciende una vela azul o morada para atraer suerte en noviembre.

Salud: Cuida tu vista, cabello y piel. Toma vitaminas y consulta a un dermatólogo o oftalmólogo.

Consejo: Es un momento crucial para crecer económicamente y mirar hacia el futuro. Cerrarás octubre sin contratiempos, cumpliendo con tus pagos.

Números de la suerte: 09, 12, 60 (cinco golpes de suerte).

Amor: Cierra ciclos del pasado y vive el presente. Si estás soltero, te conectas con Leo, Virgo, Capricornio.

Recomendación: Te invitarán a dar clases en una universidad, trabajar en el gobierno o en una empresa extranjera. Acepta estas propuestas, pero evita préstamos y gasta solo lo que tengas. Planea un viaje para noviembre y prepárate para una semana apasionada en el amor.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: As de Oros

Tauro, el triunfo, el dinero y el poder están de tu lado. Tu mejor día será el martes 28 de octubre. Será una semana de mucho trabajo y un viaje laboral corto.

Salud: El estrés, la ansiedad o la depresión. Camina, medita y habla contigo mismo para liberarte.

Consejo: Juntas laborales traerán contrataciones o nuevos proyectos. Te invitarán a trabajar fuera del país; di que sí.

Números de la suerte: 03, 25, 27 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y azul.

Amor: Resulve asuntos legales como divorcios y pensiones, y si estás en pareja hay embarazo en puerta. Signos compatibles: Capricornio, Acuario, Virgo.

Recomendación: Di tu verdad a ti mismo. Reflexiona sobre lo que quieres y libéralo. Sé constante y mantén el buen humor.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Sol

Géminis, el Sol ilumina tu camino, ayudándote a quemar energías negativas y avanzar económicamente. Tu mejor día será el lunes 27 de octubre. Harás pagos y trámites, y pensarás en comprar una casa para fortalecer tu patrimonio.

Salud: Problemas de riñón o vejiga. Toma más agua, come ligero por la noche y purifica tu cuerpo.

Consejo: Un ascenso o nuevo trabajo está en el horizonte. Aléjate de personas tóxicas que te manipulan. Usa plata para cortar malas vibras y pide al universo prosperidad con fe..

Números de la suerte: 01, 16, 69 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Déjate querer y date una oportunidad en el amor. Compatible con Libra, Escorpión, Acuario.

Recomendación: Planea un viaje para fin de año y vive con libertad, sin sentirte atrapado.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Torre



Cáncer, esta semana crecerás con nuevos proyectos. La gente te observa y valora tu esfuerzo. Tu mejor día será el jueves 30 de octubre. Tendrás juntas laborales, exámenes y propuestas amorosas del extranjero.

Salud: Problemas hormonales (tiroides, matriz, próstata). Consulta al médico.

Consejo: Resuelve temas legales pendientes; todo se solucionará a tu favor. Aprende idiomas y prepárate para viajes. Sigue haciendo ejercicio y cuidándote.

Números de la suerte: 05, 15, 24 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Compatible con Piscis, Aries, Escorpión.

Recomendación: No gastes de más y decide avanzar hacia donde realmente quieres estar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Leo, es tu momento de estar arriba y crecer. Tu mejor día será el martes 28 de octubre. Haz ejercicio, entra a competencias o considera tratamientos estéticos.

Salud: Problemas de espalda baja o cadera. Cuídate de caídas.

Consejo: Un familiar te invitará a viajar en noviembre. Resuelve problemas legales y aprovecha tu poder para avanzar. Sé selectivo al ayudar a otros; no dejes que te vean solo como proveedor.

Números de la suerte: 11, 17, 58 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y Morado.

Amor: Compatible con Aries, Capricornio, Sagitario. Las cartas (cuatro de espadas y dos de oros) advierten sobre celos y traiciones.

Recomendación: Protégete con amuletos (limón, plata, listón rojo). Imagina tu futuro y proyecta tus metas.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Virgo, calma, constancia y prudencia son tus claves esta semana. Tu mejor día el jueves 30 de octubre. Lograrás avances económicos y te pagarán deudas.

Salud: Migrañas y dolores de cuello. Relájate con meditación o un baño de vapor.

Consejo: No sobrepienses ni platiques tus planes; las envidias te rodean. Planea un viaje para fin de año y da apoyo moral a un familiar enfermo.

Números de la suerte: 06, 29, 30 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Tauro, Géminis, Aries.

Recomendación: Las cartas (cinco de oros y siete de bastos) indican abundancia y oportunidades laborales, pero cuidado con los chismes.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Juicio

Libra, te sacarás la lotería y ganarás apuestas. Tu mejor día el viernes 31 de octubre; enciende una vela azul o blanca y reza al arcángel Miguel..

Salud: Dolores de piernas o problemas óseos. Toma calcio y mantente activo.

Consejo: Semana de mucho trabajo y cierre de contratos. Planea un viaje al mar para fin de año. Invierte en ti (celular, lentes) y administra tu tiempo.

Números de la suerte: 07, 19, 23 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Las cartas (tres y dos de bastos) prometen regalos, amores nuevos y viajes inesperados. Compatible con Géminis, Leo, Acuario.

Recomendación: Quita lo que estorbe en tu vida y protege tu energía de enemigos ocultos.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Escorpión, ¡feliz cumpleaños! Es tu semana para brillar y atraer dinero. Tu mejor día será el miércoles 29 de octubre. Cierra el mes con juntas laborales y regalos inesperados..

Salud: Problemas digestivos (gastritis, hernia). Evita guardar corajes.

Consejo: Corta con el pasado, hazte un cambio de look y viaja. Recibe regalos eléctricos o perfumes. Tu familia te invitará a celebrar.

Números de la suerte: 05, 14, 16 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Compatible con Piscis, Aries, Cáncer.

Recomendación: Deja el drama y enfócate en un año nuevo lleno de prosperidad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Loco

Sagitario, pisa firme y deja las fantasías. Tu mejor día será el miércoles 29 de octubre; enciende una vela blanca o roja y reza al arcángel Miguel.

Salud: Dolor de espalda alta y cuello. Relájate y haz ejercicio.

Consejo: Semana de mucho trabajo y viajes cortos. Arregla trámites legales y recolecta frutos de tus esfuerzos pasados. Rodéate de flores para atraer energías positivas.

Números de la suerte: 18, 32, 44 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Compatible con Géminis, Leo, Virgo.

Recomendación: Manifiesta tus deseos y planea un viaje. Aléjate de personas negativas y asesórate para avanzar en tus proyectos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mundo

Capricornio, prepárate para viajar y conocer nuevos lugares. Tu mejor día será el viernes 31 de octubre. Aprovecha la alineación cósmica para cerrar negocios..

Salud: Problemas digestivos o de vejiga. Consulta al médico.

Consejo: Controla tu carácter y sé positivo. Recibirás dinero extra para pagar deudas. Ayuda al medio ambiente o adopta una mascota.

Números de la suerte: 03, 10, 24 (seis golpes de suerte).

Colores: Rojo y negro.

Amor: Compatible con Aries, Tauro, Escorpión.

Recomendación: Planea tu futuro con optimismo y protege tu energía.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Acuario, es momento de avanzar con confianza. Tu mejor día será el martes 28 de octubre. Cierra octubre y abre noviembre con cambios laborales positivos..

Salud: Problemas de garganta o pulmones. Cuídate de resfriados.

Consejo: Aprovecha tu talento para los negocios y planea un viaje. No regreses con amores del pasado y resuelve trámites legales..

Números de la suerte: 02, 10, 21 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y amarillo.

Amor: Compatible con Aries, Géminis, Libra.

Recomendación: Vive el presente y confía en tí. Libérate de rencores y protégete de envidias.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Emperador

Piscis, esta es tu semana de triunfos y soluciones. Tu mejor día será el viernes 31 de octubre; enciende una vela azul o roja y usa un escapulario del arcángel Miguel.