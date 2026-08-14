“Diseñar jardines es crear momentos para compartir”

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Lucila, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

Estudié Agronomía en la UBA. Mis primeros pasos profesionales fueron en una empresa de sustratos agrícolas, donde me formé en el vínculo entre el suelo y las plantas desde una mirada técnica.

Luego me formé en Diseño del Paisaje a través de una carrera terciaria, y en 2012 comencé a diseñar mis primeros jardines familiares. Desde entonces no paré de crecer en esta disciplina que combina lo técnico con lo creativo.

¿Cómo es tu proceso de trabajo y qué incluye el servicio de paisajismo?

Ofrezco un servicio integral organizado en cuatro etapas. Empiezo con una visita de asesoramiento: relevo el lote, la vegetación existente y la vivienda (si hubiere) —asoleamiento, vistas—, y dialogo con el cliente sobre sus gustos y expectativas del jardín. Luego elaboro un informe escrito con sugerencias de combinaciones de plantas y áreas del espacio.

Si la propuesta preliminar es aceptada, desarrollo el proyecto de paisajismo, que incluye planos de plantación, detalle de canteros, fichas técnicas vegetales, detalles constructivos y renders. Aprobado el proyecto, se pasa a la ejecución, donde el jardín se materializa. Por último, ofrezco un servicio de seguimiento para acompañar al cliente en el cuidado y evolución del jardín con puestas a punto periódicas.

¿Cuál es tu visión para el futuro con respecto al crecimiento de tu actividad?

Mi proyección a futuro es ampliar mi área de trabajo y hacer crecer mi equipo, para poder llegar a más proyectos sin resignar la calidad y el acompañamiento cercano que caracterizan mi manera de trabajar.

Creo firmemente en el aprendizaje continuo: la naturaleza nunca deja de enseñar, y esta profesión exige seguir formándose para leerla cada vez mejor, entendiendo el jardín como un ecosistema vivo, cuyo equilibrio hay que conocer y respetar para que perdure en el tiempo. Por eso también apuesto al trabajo en equipo e interdisciplinario, un jardín bien logrado es siempre el resultado de distintas miradas —técnicas, creativas, humanas— que se entrelazan para garantizar el resultado buscado.

¿Cuál considerás que es el valor agregado en tu trabajo?

Mi diferencial está en la capacidad de escucha y observación: entender qué necesita cada cliente y qué ofrece cada sitio, para diseñar desde esa doble lectura. Creo que el jardín va más allá de lo estético. Es el perfume de las plantas al atardecer, el fresco de la sombra de un árbol en verano. Es el escenario de los almuerzos en familia, los fogones con amigos que se transforman en recuerdo. Diseño pensando en esas experiencias, porque la entrega del proyecto es apenas un comienzo: el jardín sigue su camino de crecimiento y disfruto estando presente en cada etapa de ese proceso, porque año tras año continúa siendo el lugar donde la vida sucede.

¿Cambiarías algo del camino recorrido?

Con el tiempo aprendí a caminar más despacio los sitios antes de intervenirlos: a detenerme, mirar y escuchar lo que cada lugar tiene para contar —esa historia silenciosa que reside en el terreno— antes de animarme a diseñar sobre ella. También creo que hoy le diría a mi yo del pasado que confíe más en el valor de combinar la mirada agronómica con el diseño paisajístico. Esa combinación, que al principio parecía un camino poco convencional, terminó siendo mi mayor fortaleza profesional, la que le da raíces a cada jardín que diseño hoy.

Lucila Mazzini

Paisajista | Ingeniera Agrónoma

Instagram: @lucilamazzini.paisajismo

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lucilamazzini.paisajismo.com