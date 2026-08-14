Suga Interiorismo: una mirada que transforma espacios en experiencias

CONTENT CARAS DECO

Suga Interiorismo nació de las ganas de construir algo propio. Desde sus comienzos, su creadora buscó desarrollar una identidad cálida y cuidada, y fue parte activa de la construcción de su identidad visual. El nombre también tiene un significado personal: Suga surge de “Agus” escrito al revés, como un espejo de su propia identidad.

Desde entonces, la marca creció con una premisa clara: cada espacio debe reflejar a quien lo habita. Antes de diseñar, Suga escucha a sus clientes para comprender sus necesidades, gustos y emociones. La intención no es imponer un estilo, sino crear ambientes que se sientan propios y que tengan una identidad particular.



Diseñar desde la emoción

Con el tiempo, Suga pasó de trabajar principalmente desde la intuición a desarrollar un método de diseño, servicios y una estructura de trabajo más definida.

Uno de los proyectos que marcó ese proceso fue Bubiton, donde su creadora descubrió que podía traducir las emociones en decisiones concretas de diseño. La respuesta de sus clientes confirmó que la sensibilidad podía convertirse también en una manera de trabajar.

“Entendí que estaba construyendo una marca cuando dejaron de preguntarme por mi trabajo y empezaron a preguntarme por Suga”, explica.

Hoy, el objetivo es continuar creciendo sin límites geográficos y llegar a clientes de distintos puntos del país. Para la creadora, el crecimiento también significa poder elegir proyectos, dedicar a cada uno el tiempo necesario y hacer que su mirada personal sea parte de aquello que los clientes eligen.



Email: [email protected]

Celular: 3435 - 616144

Instagram: @suga.interiorismo

Instagram personal: @bottegalagustina