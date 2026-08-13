Cristian Castro terminó la secundaria a los 51 años y su mamá, Verónica Castro, rompió el silencio: "Es algo que no esperaba"

Una de las voces más consolidadas de las últimas décadas es, sin dudas, la de Cristian Castro. El cantante mexicano construyó una sólida trayectoria en la industria musical y se convirtió en dueño de grandes éxitos como Vuélveme a querer, Azul, No hace falta, Por amarte así y Lloran las rosas, entre otros. Sin embargo, para desarrollar plenamente su vocación artística debió dejar de lado algunos aspectos de su vida personal, entre ellos, sus estudios secundarios. Ahora, a los 51 años, el artista logró completar el bachillerato en su México natal y concretó así un importante logro académico. Ante esta noticia, su madre, Verónica Castro, rompió el silencio y manifestó su sorpresa por la decisión de su hijo.

Cristian Castro estuvo acompañado de su mamá Verónica Castro y de su tía Beatriz

Verónica Castro sorprendió a sus fanáticos al presentarse en la fiesta de graduación de su hijo, Cristian Castro. La artista, quien atravesaba un delicado estado de salud y necesitaba asistencia de oxígeno, asistió este miércoles 12 de agosto a la ceremonia de finalización de estudios del cantante de 51 años, celebrada en el Teatro Royal Pedregal, ubicado en el sur de Ciudad de México. Durante el evento, se mostró con una sonda nasal de oxígeno, que utilizó como soporte para respirar sin necesidad de exigir los pulmones.

Cristian y Verónica Castro | Instagram

Verónica asistió al recinto junto a su hermana Beatriz, quien estuvo rodeado del amor y el orgullo de toda su familia en una jornada cargada de emoción. La presencia de ambas no pasó inadvertida y sumó un momento especialmente emotivo para él. Entre los detalles que conmovieron a sus fanáticos se destacó el banderín que llevó su tía, quien acompañó al cantante y celebró con enorme entusiasmo este importante logro académico.

Lejos de conformarse con haber completado el bachillerato -o la “prepa” como se estila decir en territorio mexicano-, el intérprete ya piensa en su próximo desafío universitario. Según declaró ante los paparazzi que siguieron de cerca el evento y las fotografías institucionales, tiene intenciones de comenzar la licenciatura en Diseño Industrial. “Es algo que me ha interesado. Me gustan mucho los productos”, expresó al revelar su entusiasmo por continuar con su formación y explorar una nueva área de interés por fuera de la música.

Cristian Castro terminó la secundaria | Redes Sociales

La palabra de Verónica Castro al enterarse que su hijo terminó sus estudios secundarios

Verónica Castro ofició como madrina de honor de la generación de graduados, integrada por 18 estudiantes que concluyeron su bachillerato. A sus 73 años y pese a su notable vulnerabilidad física, la actriz quiso estar presente para acompañar a Cristian Castro en este momento tan significativo. Además, le regaló a cada uno de los egresados una veladora bendecida y un rosario de plata. “Es un día muy importante para la familia; ver a mi hijo cumplir esta meta en su vida me llena de orgullo y valía la pena cualquier esfuerzo físico para estar aquí presente acompañándolo”, señaló llena de orgullo y admiración.

Verónica Castro llegando a ver la graduación de Cristian Castro | Captura de pantalla video de X

Al finalizar la ceremonia, también destacó la importancia de la educación y dejó un contundente mensaje para los jóvenes: “Hay que estudiar. Es la única forma de salir adelante”. Asimismo, la familia organizó una cena para celebrar el logro académico de Cristian, a la que asistieron invitados especiales. “Solamente con los cuates (amigos) de la escuela”, dijo. Finalmente, también recordó su propia experiencia al finalizar sus estudios cuando ya había alcanzado la fama y reconoció que se trató de un desafío importante. “Es difícil pero no es imposible”, admitió cuando un periodista le recordó aquella etapa de su vida. Sobre la decisión de Cristian de retomar su formación académica y completar el bachillerato a los 51 años, la actriz se mostró sorprendida: “Es algo que no esperaba”, confesó.

Verónica Castro | Redes Sociales

De esta manera, Verónica Castro no pudo ocultar su orgullo por Cristian al verlo cumplir una de las grandes asignaturas pendientes de su vida: finalizar sus estudios secundarios. A los 51 años, el cantante convirtió este logro académico en un nuevo motivo de celebración junto a su familia y demostró que nunca es tarde para estudiar.