Acompañar la vida desde el inicio: ser puericultora con alma y vocación

Desde hace años trabajo como instrumentadora quirúrgica, una profesión que me enseñó la importancia del trabajo en equipo, la precisión y el cuidado en momentos claves de la salud. Pero también soy mamá de tres hijos, y fue a través de la experiencia de amamantar y maternar que descubrí un universo tan desafiante como fascinante: la lactancia y la crianza.



Así fue como empecé a acompañar de forma natural a amigas, hermanas y mujeres cercanas, incluso antes de formarme profesionalmente. Con el tiempo, esa vocación se transformó en decisión, y comencé a estudiar para convertirme en puericultora. Encontré en este rol un lugar donde confluyen la ciencia, el vínculo y el amor. Y también entendí que la maternidad puede ser muy solitaria si no se vive en tribu.



Hoy, como puericultora, brindo acompañamiento en lactancia, puerperio, sueño infantil, porteo y crianza respetuosa, desde un enfoque actualizado, cálido y sin juicios. Acompaño desde la escucha, la contención y la información, respetando los tiempos y decisiones de cada familia.





Lo que me diferencia es la combinación de lo técnico y lo humano: mi experiencia en quirófano me da una mirada médica integral, mientras que mi formación y vivencia materna me permiten conectar desde la empatía y el cuidado real.



A corto plazo, mi deseo es que se difunda el rol de la puericultura, que se reconozca su valor y llegar, por qué no, a acompañar de manera virtual a mamás de otros países. A mediano plazo, sueño con ampliar mi espacio de atención y crear talleres para madres, padres y cuidadores, porque creo profundamente en volver a la tribu.



Si pudiera empezar de nuevo, haría lo mismo… pero antes. Porque acompañar la vida desde el inicio es un privilegio, y el respeto, el amor y la información pueden transformar la experiencia de criar.

Tolone Jimena- Puericultora

IG: @jime.puericultoralaplata

Mail: [email protected]

contacto: 221-6324067