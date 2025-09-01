“Sólo quien se compromete a un cambio, conoce la abundancia”

CONTENT LIKE

¿Qué te motivó a crear Metanoia?

Creo que todo empieza por la familia. Ese es nuestro primer mundo social, donde se dan nuestras primeras experiencias y aprendizajes, desde la infancia hasta la adolescencia. Hace unos años, en un momento de sanación personal, entendí que para alcanzar un verdadero equilibrio necesitamos primero sanar nuestros vínculos más cercanos.

Se trata de comprender de dónde vienen nuestras heridas, traumas o bloqueos que no nos permiten avanzar. Mi método busca acompañar al paciente en lo emocional, porque muchas veces los síntomas físicos son consecuencia directa de lo que sentimos y no expresamos. Trabajo con tratamientos alternativos que ayudan a desbloquear esos procesos y a sanar síntomas físicos.

Siempre pongo el foco en la naturaleza, porque creo que necesitamos volver a conectarnos con lo esencial. El movimiento, el ejercicio y la alimentación consciente son pilares para estar bien.

¿Hubo alguna experiencia personal que te llevó por este camino?

Sí. Mi propia historia es la que me trajo hasta acá. Yo nací en el campo, en un entorno donde estudiar no era lo más importante. Éramos muchos, y llegar a la universidad se sentía lejano.

A lo largo de mi vida atravesé varios diagnósticos, síntomas y limitaciones. En mi adolescencia vivía sola, estudiaba y trabajaba, lo que me generó mucho estrés. No encontraba cómo desbloquear mis capacidades ni cómo sanar del todo. Fue entonces cuando conocí el mundo holístico y alternativo, y me abrí a aprender, crecer y cambiar mis hábitos.

¿Qué servicios ofrecés hoy desde Metanoia?

Ofrezco sesiones integrales donde aplico todo lo que fui aprendiendo en este camino. Me capacité como Licenciada en Terapias Alternativas, Psicóloga Social especialista en Desarrollo Humano Sostenible, Terapeuta Holística y en Medicina Complementaria. Estas son las diferentes corrientes en las que me formé durante siete años.

Cada paciente llega con una historia distinta, y mi tarea es acompañarlo desde un enfoque integral.

¿Qué creés que hace única tu propuesta?

Acompaño a cada persona a tomar conciencia de su proceso y de sus emociones. Para mí, construir hábitos saludables es la base: si te sentís bien con vos mismo, todo lo demás fluye.

¿Qué otros proyectos te gustaría desarrollar?

Me gustaría crear una comunidad de terapeutas diversos, donde podamos compartir herramientas y brindar un servicio integral y orgánico. También deseo abrir un centro terapéutico en contacto con la naturaleza. Me apasiona el campo y quiero poder compartir experiencias del día a día que ayuden a alcanzar un equilibrio en la cotidianidad.

¿Qué aprendiste en tu camino que le dirías a alguien que está empezando?

Lo más importante es confiar en uno mismo. La forma en la que pensamos, nos hablamos y nos relacionamos con el mundo determina cómo vivimos. Hay que tener conciencia, confianza y perseverancia. Nada es imposible si lo deseás desde el alma y lo hacés con amor.

Conocé Metanoia, por Ariela Rossini

Instagram: @ariela.rossini

Whatsapp: +54 2227 562550



Mail: [email protected]