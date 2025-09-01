Origo: belleza consciente desde Tandil

CONTENT LIKE

Origo nació en Tandil como un emprendimiento familiar creado por Sol Montes, ingeniera química y apasionada por los aromas, el cuidado de la piel y el bienestar. Su propuesta combina ciencia, arte y oficio artesanal para dar vida a productos que invitan a vivir de manera más consciente, conectando lo personal, con lo social y lo ambiental.

El proyecto surgió de la búsqueda de una forma distinta de relacionarse con lo cotidiano. Para Sol, cada objeto que nos rodea puede convertirse en una experiencia estética y significativa. Así, lo que comenzó como un espacio experimental de creación con pinceles, maderas y fragancias fue tomando forma hasta consolidarse en una marca que pone en el centro la belleza ética y simple.

Hoy, Origo ofrece una línea de productos de cosmética natural y perfumería pensados para el cuidado personal y el disfrute sensorial. Aceites, aromas, perfumes y rutinas se integran en propuestas que respetan el medioambiente y buscan transformar hábitos de consumo. La intención es clara: que cada elección, por pequeña que sea, tenga un impacto positivo tanto en quien la utiliza como en el entorno.

De cara al futuro, Origo proyecta consolidarse como un referente de belleza consciente, expandiendo su mensaje y llegando a nuevas personas interesadas en prácticas responsables y sostenibles. Más allá de los productos, el proyecto propone un estilo de vida que valora la autenticidad, la calidad y la conexión con lo natural.

Lo que diferencia a Origo de otras marcas es su identidad única: detrás de cada creación hay un profundo conocimiento científico, un compromiso artesanal y una sensibilidad estética que atraviesa todo el proceso. La marca no solo busca embellecer, sino también despertar una reflexión sobre cómo habitamos nuestro cuerpo y nuestro entorno.

Con base en Tandil y una proyección en crecimiento, Origo invita a descubrir un camino distinto: consumir menos, pero mejor; elegir con conciencia; transformar lo cotidiano en significativo. Una propuesta que demuestra que la belleza también puede ser ética y que cada aroma puede contar una historia.

Para conocer más sobre su trabajo y sumarse a esta experiencia, se puede visitar su tienda online o acercarse al espacio en Tandil, donde cada detalle está pensado para inspirar una vida más simple, estética y consciente.

www.origo.com.ar

[email protected]

@origo.natural