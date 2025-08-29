CERAMICA COMO RITUAL: TALLERES PARA RECONECTAR CON LA MATERIA Y EL ALMA

CONTENT LIKE

Trabajo con el barro como se trabaja un deseo: con paciencia, con escucha y con amor. Me gusta pensar que cada objeto que creamos guarda algo más que su forma.

En este momento estoy desarrollando propuestas de workshops itinerantes que combinen arte, introspección y belleza. Actividades que pueden integrarse a retiros, encuentros de bienestar o experiencias grupales que inviten a la pausa, a la creatividad y a compartir.

¿De qué se tratan esas propuestas de workshops? En principio, en “Ilumina tu hogar”, nuestro más reciente lanzamiento. La propuesta es la enseñanza del molde o de una casita con detalles de la propia con función de horno, simbolizando la intención de iluminar nuestro refugio.

Por otro lado, estamos desarrollando una segunda propuesta de actividad más artística y creativa donde enseño técnicas de decoración en platos, esgrafiado y dibujo. Flores, mandalas, incluso el fondo del mar. A través del dibujo entramos en un mundo de relajación concreto y la elección de los colores establecen un vínculo con nuestras emociones.

¿Qué buscas que vivan quienes asisten a estas propuestas?

Busco que conecten con lo sensible, lo creativo y lo propio. La cerámica te conecta con la tierra, con el cuerpo, con lo lento. Acompaña procesos personales desde lo tangible. Busco que en este proceso encuentren calma, juego y un momento íntimo de creación. En cada pieza siempre hay intención, emoción, y deseo.

¿Cómo pensás estos workshops en relación a experiencias grupales o complemento en retiros?

Son propuestas que acompañan muy bien retiros de bienestar, de relajación porque abren un espacio interno, despiertan sensibilidad y permiten materializar lo vivido en una pieza única. En el proceso se viven momentos de pausa, donde interactúas solo con tu obra y al mismo tiempo invitan al disfrute del momento con el grupo.

¿Estás abierta a llevar estas experiencias a otros espacios?

Me encantaría sumarme a retiros o proyectos afines, estamos trabajando en el desarrollo de uno propio, pero está en elaboración. Lugares como La Patagonia u otros donde compartir esta experiencia en conexión con la naturaleza y lo grupal. El entorno, los sonidos, los colores, los aromas son ingredientes que dan valor, invitan a la relajación, a la conexión con uno mismo. Visualizarlo ya es mágico.

Datos de contacto:

Teléfono: 1154600866

Instagram: UGA pottery

Mail: [email protected]