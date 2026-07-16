Atalaya Almacén de Familia: Un faro para fortalecer los vínculos que nos sostienen

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Raquel Beale, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Nada sucede sin un propósito, no hay casualidades. Así encontré mi carrera, en una conversación de compañera de trabajo. Investigue de que se trataba y quede fascinada, todo se alineaba a mis expectativas. Repaso mis inicios en la profesión, mezcla de vocación y deseo profundo de acompañar a las personas en su crecimiento interior. La convicción de que la familia y los vínculos sanos son la base de una sociedad más humana, fue el punto de partida del Proyecto Atalaya, hoy convertido en realidad, abriendo un espacio pensado para mirar la vida con mayor conciencia e intención, concretando así nuestro deseo de aportar herramientas concretas, tangibles y viables para nutrir el Amor vincular, cimentando así, relaciones más sólidas y duraderas.

Atalaya nació como una propuesta integral de orientación y acompañamiento para todos los integrantes de la familia, trabajamos para reforzar los vínculos que sostienen la estructura familiar, donde cada encuentro busca generar un cambio positivo y duradero. A través de charlas, talleres, espacios de reflexión y acompañamiento personalizado, ayudamos a que cada persona descubra su propio valor, aprenda a comunicarse mejor y fortalezca los lazos que realmente importan: los del amor, la confianza y el respeto mutuo.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nuestros servicios incluyen orientación familiar y de pareja, programas de desarrollo personal, educación emocional y espacios de crecimiento donde se promueve la empatía y la escucha activa. Creemos firmemente que alimentar y crecer en vínculos sanos es la clave para familias más funcionales y personas más plenas.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Cuando me preguntan qué me diferencia, siempre respondo que en este camino no existen competencias. Quienes trabajamos por fortalecer los vínculos humanos lo hacemos desde un lugar de entrega y servicio. Cada historia que acompaño, cada familia que se reencuentra, refuerza mi convicción de que “el amor es el motor más poderoso de transformación.”

¿Qué proyectos tienen por delante?

En el mediano plazo, deseo que Atalaya siga creciendo como un verdadero “Almacén de familia”, un espacio que acompañe, inspire y ayude a pulir nuestra mejor versión. Queremos ampliar nuestras propuestas formativas y consolidar una comunidad donde la esperanza, la empatía y el amor sean la brújula que guíe cada paso.

Si empezaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

¡Hubiese empezado antes!

Porque cuando uno descubre que su Vocación es también su Misión, entiende que el propósito más alto es Servir y ayudar a otros a crecer en el amor.

Datos de contacto:

Teléfonos: 1158297638 / 44643968 / 1178395037

Email: [email protected]

Instagram: @atalaya_familia

