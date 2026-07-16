Dra. Carla Orentani: la importancia de una mirada integral y personalizada en endocrinología

CONTENTLIKE CARAS

Dra. Carla Orentani, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí de médica en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante mi residencia en Clínica Médica tuve la oportunidad de conocer de cerca la realidad de muchos pacientes. Con frecuencia atendía mujeres con dificultades para lograr un embarazo, alteraciones menstruales o enfermedades tiroideas que no habían sido diagnosticadas o tratadas adecuadamente. Esas experiencias despertaron mi interés por profundizar mis conocimientos y me llevaron a especializarme en Endocrinología.

Más adelante continué mi formación en la Fundación Favaloro, donde realicé la especialización en Endocrinología Ginecológica y de la Reproducción y un Diplomado en Diabetes. Ese recorrido consolidó mi convicción de ejercer una medicina basada en evidencia, con una mirada integral sobre cada paciente.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Me desempeño como médica endocrinóloga, abordando enfermedades hormonales y metabólicas como diabetes, patologías tiroideas, obesidad, osteoporosis y otros trastornos endocrinológicos. Además, desarrollo contenido de divulgación científica para acercar información clara y confiable que ayude a las personas a comprender mejor su salud.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Quiero seguir creciendo como médica y como comunicadora en salud. Mi objetivo es acercar información basada en evidencia en un lenguaje simple, para que las personas sientan que alguien les explica y las acompaña. También quiero consolidarme como referente en el abordaje de la obesidad, ayudando a entender que es una enfermedad y no una cuestión estética.

La ciencia avanza constantemente; siempre digo que, así como un celular queda desactualizado en poco tiempo, en medicina aparecen nuevas herramientas y tratamientos. Mi compromiso es mantenerme actualizada para acercar esos avances de manera responsable.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La escucha. Desde que un paciente entra al consultorio intento comprender no solo el motivo de la consulta, sino también su realidad, su entorno y cómo esos factores influyen en su salud. Creo que los tratamientos deben adaptarse a la persona y no al revés. Esa mirada integral es la base de mi forma de ejercer la medicina.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada. Cada etapa de mi formación y de mi recorrido profesional fue necesaria para llegar hasta donde estoy actualmente. Creo en el trabajo constante, la formación continua y en ejercer la medicina con responsabilidad, cercanía y compromiso con cada paciente.