Clr. Macarena Alba: "Busco que cada encuentro sea una pausa para bajar el ruido cotidiano y volver a escucharse"

CONTENTLIKE CARAS

Clr. Alba, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis inicios estuvieron impulsados por un profundo interés por las personas, los vínculos y el mundo emocional. Siempre me movilizó la escucha y la posibilidad de acompañar procesos desde un lugar respetuoso y cercano. Con el tiempo me formé como Consultora Psicológica (Counselor) y recorrí distintos espacios vinculados a la educación, la crianza y el acompañamiento emocional. Mi trayectoria también está atravesada por experiencias personales que me permitieron comprender la importancia de contar con espacios donde sentirse verdaderamente escuchada. Hoy vivo mi profesión como una forma de acompañar a otros en momentos significativos de sus vidas.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Ofrezco consultas individuales orientadas al desarrollo personal y emocional, trabajando desde el counseling, la escucha activa y el respeto por los tiempos de cada persona.

Muchas mujeres llegan atravesando cambios, crisis, maternidad, dificultades vinculares o la necesidad de reconectar consigo mismas. También realizo orientación familiar para fortalecer vínculos, mejorar la comunicación y acompañar los desafíos de la crianza y la vida cotidiana.

Además, acompaño a emprendedoras en la construcción de sus proyectos y su comunicación, porque creo en el valor de impulsar iniciativas con propósito.

Muchas veces las personas no necesitan que alguien les diga qué hacer, sino un espacio para ordenar lo que sienten, comprenderse y reconectar con sus propios recursos. Por eso busco que cada encuentro sea una pausa que permita bajar el ruido cotidiano, sentirse acompañado y volver a escucharse.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Deseo seguir creando espacios de acompañamiento humanos, cálidos y accesibles, tanto en consultas individuales como en propuestas grupales para mujeres y familias. También me interesa continuar generando contenidos y espacios de reflexión sobre bienestar emocional, vínculos, crianza y desarrollo personal.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Trabajo desde una escucha genuina que permita a cada persona sentirse segura, comprendida y respetada.

Entiendo que detrás de cada consulta hay una historia única. Mi acompañamiento busca ser coherente con quien soy: una profesional que integra formación, experiencia y una mirada cercana sobre la vida, los vínculos y la maternidad.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Confiaría antes en mi propia manera de hacer las cosas. Aprendí que la autenticidad es una fortaleza y que lo genuino siempre encuentra a las personas correctas.

Datos de contacto:

Instagram: @counseling.macarena

Mail: [email protected]