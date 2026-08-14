Baires Group: una historia que se transformó en una empresa industrial

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Jimena y Lucas se conocieron a los 19 años y, después de más de dos décadas de caminos separados, volvieron a encontrarse en Argentina en 2022. Ese momento también les permitió descubrir que sus experiencias profesionales podían complementarse para dar forma a un proyecto en común.

Lucas había desarrollado su trayectoria empresarial en Sudáfrica, donde creó empresas vinculadas a la fabricación de conductos y adquirió experiencia internacional en la industria HVAC. Jimena, por su parte, regresó de España a la Argentina, se recibió de abogada y desarrolló su propio camino profesional y empresarial.

A partir de sus experiencias surgió la idea de unir sus conocimientos y crear una empresa propia en Argentina. Así nació Baires Group, con el objetivo de aportar innovación, profesionalización y estándares internacionales a la fabricación de conductos para climatización y ventilación.

Una identidad basada en calidad e innovación

Baires Group busca construir una marca asociada a la calidad, la eficiencia, la innovación y el compromiso. Su propuesta combina capacidad industrial con atención personalizada para acompañar a quienes desarrollan proyectos HVAC y ofrecer soluciones a medida.

La empresa también apuesta por la capacitación, la incorporación de tecnología y la generación de oportunidades para nuevas generaciones dentro de la industria.

Desde su creación, Baires Group incorporó capacidad productiva, profesionalizó procesos y amplió su presencia en el mercado. Actualmente cuenta con una capacidad de hasta 120 toneladas mensuales.

Para sus fundadores, uno de los principales logros fue transformar una idea emprendedora en una estructura consolidada, con un equipo que comparte el desafío de hacer crecer la compañía.

Una mirada hacia nuevos mercados

El próximo desafío es consolidarse como referente en la fabricación de conductos HVAC en Argentina y proyectarse hacia Latinoamérica.

La empresa apunta a incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos, fortalecer alianzas estratégicas y avanzar hacia estándares internacionales. Con una mirada puesta en el crecimiento, Baires Group busca demostrar que desde Argentina también es posible construir una compañía competitiva, innovadora y con proyección internacional.



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