Camelia Designs: piezas hechas a mano que nacen de una pasión por la moda

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La historia de Camelia Designs está ligada a una pasión que acompaña a Carmela Galíndez Pizzolon desde chica. Con 21 años, la joven emprendedora recuerda que siempre soñó con dedicarse a la moda, aunque durante mucho tiempo no se animó a dar ese paso.

En 2023 comenzó a estudiar Odontología, pero con el tiempo comprendió que su verdadero interés estaba en otro lugar. Su vínculo con el diseño venía, además, de su propia historia familiar: su mamá se dedicó siempre a esta actividad y fue quien le enseñó a coser cuando era chica en su taller.

Fue justamente allí donde comenzó a tomar forma Camelia Designs, inicialmente con la idea de crear carteras y accesorios. El nombre también tiene una raíz personal: surgió de las camelias del parque de sus abuelos, un espacio cargado de recuerdos y significado para Carmela.

Diseños únicos y una producción completamente artesanal

Cada pieza de Camelia Designs está hecha 100% a mano. Carmela se ocupa de todo el proceso, desde la elección de los materiales y el corte de las telas hasta la confección. Sus diseños parten de sus propios gustos y de aquello que le gustaría encontrar, con la intención de crear propuestas diferentes y que reflejen su personalidad.

El recorrido también estuvo atravesado por los desafíos propios de emprender. Hubo frustraciones y momentos de dudas, pero la dedicación y la constancia le permitieron continuar desarrollando el proyecto y confirmar que quería seguir creciendo dentro del mundo de la moda.

Hace algunos meses, un nuevo paso marcó ese crecimiento: Carmela se mudó sola y pudo instalar su propio taller con sus máquinas. Actualmente lleva adelante por su cuenta cada aspecto del emprendimiento, tanto la creación de los diseños como la comunicación en redes sociales.

A futuro, imagina la posibilidad de formar un equipo con el cual compartir su pasión y ampliar el alcance de sus creaciones. Su objetivo es que cada vez más personas conozcan Camelia Designs y acompañar ese crecimiento sin perder la identidad artesanal y personal que estuvo presente desde el comienzo.

Contacto

Mail: [email protected]

Instagram: @cameliadesigns y @carme.galindez

Tel.: 3571419928

Río Tercero, Córdoba