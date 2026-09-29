Ana María Toledo: del consultorio al arte, una búsqueda creativa marcada por la madera y el color

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El arte estuvo presente en la vida de Ana María Toledo desde siempre, aunque durante muchos años convivió con su profesión como odontóloga. Hace dos décadas comenzó a pintar y a explorar diferentes técnicas y estilos, hasta sentirse especialmente identificada con la pintura abstracta y el uso de diversos materiales.

Diez años atrás, esa búsqueda sumó un nuevo lenguaje: el tallado en madera. Lo que comenzó en su casa como un hobby autodidacta y destinado principalmente a familiares y amigos fue creciendo con el tiempo. Hace aproximadamente un año y medio, impulsada por su entorno, decidió dar un paso más y compartir sus obras con el público.

Movimiento, transformación y color como parte de un lenguaje propio

La transformación ocupa un lugar central en su trabajo. Tanto frente a un lienzo en blanco como ante un trozo de madera, Ana encuentra en el proceso creativo una oportunidad para descubrir nuevas formas de expresión.

En el tallado, las resistencias y las vetas de la madera van proponiendo movimientos y posibilidades a medida que avanza el trabajo. En la pintura, en cambio, son el fluir y la reacción de los diferentes materiales los que permiten que la obra tome forma.

Así, el movimiento, la transformación y la expresión del color se convirtieron en algunos de los principales rasgos de sus creaciones.

Durante este año, su recorrido artístico también llegó a distintos espacios de exhibición. Presentó su obra en MART, en Punta del Este; Gallery Terán, en Buenos Aires; y Galería Las Gulas, en Mendoza.

Actualmente, Ana María prepara nuevas piezas para una próxima exposición en Santiago de Chile, como parte de Art Week. A mediano plazo, busca continuar participando en exposiciones y profundizar el desarrollo de su propio lenguaje artístico, con la posibilidad de que, en el futuro, ese recorrido también pueda desembocar en un estudio o galería propios.

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