martes 29 de septiembre del 2026
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Dra. Maria Julia Gaitán: una forma interdisciplinaria de abordar la rehabilitación odontológica

La odontóloga creó Grupo Odontho, un espacio que reúne distintas especialidades para abordar la salud oral en relación con otras funciones del organismo.

Dra. Maria Julia Gaitán
Dra. Maria Julia Gaitán | CONTENT CARAS LIKE
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Hace 15 años, Maria Julia Gaitán egresó de la Universidad Nacional de Córdoba y comenzó su recorrido como odontóloga general. Desde sus primeros años de práctica, la formación continua ocupó un lugar central en su desarrollo profesional, con distintos posgrados y una orientación cada vez más específica hacia la ortodoncia y el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones de la articulación temporomandibular (ATM).

Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue la obtención del título de Experta en Rehabilitación Cráneo-Cérvico-Mandibular en el Instituto Rocabado, en Santiago de Chile. Esa experiencia contribuyó a impulsar la creación de Grupo Odontho, su proyecto profesional.

Un trabajo que conecta distintas disciplinas

Hace cinco años, Maria Julia creó el primer espacio interdisciplinario de su ciudad y región orientado a este tipo de abordaje. Allí, el trabajo odontológico se complementa con profesionales de fonoaudiología y kinesiología, con el objetivo de desarrollar tratamientos organizados y acordes a las necesidades de cada paciente.

Su propuesta parte de entender que la rehabilitación no se limita únicamente a los dientes. La boca y sus funciones mantienen una relación con otras estructuras del organismo, por lo que el intercambio entre distintas disciplinas permite ampliar las herramientas de diagnóstico y tratamiento.

Para Maria Julia, este enfoque también implica un desafío profesional permanente: estudiar áreas que trascienden la odontología, liderar un equipo interdisciplinario y aprender de especialistas con diferentes conocimientos y experiencias.

Dra. Maria Julia Gaitán

Formación y nuevos objetivos profesionales

Actualmente, la odontóloga continúa trabajando en el desarrollo de su clínica y busca transmitir y expandir este modelo de trabajo entre otros profesionales, con la intención de acompañar a más pacientes desde un enfoque interdisciplinario.

Al mismo tiempo, profundiza su especialización académica. En la actualidad cursa en Brasil la Especialidad en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial, una titulación que, según explica, no existe en Argentina.

La capacitación constante continúa así como uno de los ejes de su recorrido: una manera de incorporar nuevos conocimientos, perfeccionar su práctica y seguir desarrollando herramientas para el tratamiento de sus pacientes.

Dra. Maria Julia Gaitán

Instagram: @dra.juliagaitan / @grupo.odontho
Teléfono: 353 4848000
Dirección: Ramón J. Cárcano 161, primer piso, oficina 2, Villa María, Córdoba.

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