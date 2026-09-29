Dra. Maria Julia Gaitán: una forma interdisciplinaria de abordar la rehabilitación odontológica

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Hace 15 años, Maria Julia Gaitán egresó de la Universidad Nacional de Córdoba y comenzó su recorrido como odontóloga general. Desde sus primeros años de práctica, la formación continua ocupó un lugar central en su desarrollo profesional, con distintos posgrados y una orientación cada vez más específica hacia la ortodoncia y el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones de la articulación temporomandibular (ATM).

Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue la obtención del título de Experta en Rehabilitación Cráneo-Cérvico-Mandibular en el Instituto Rocabado, en Santiago de Chile. Esa experiencia contribuyó a impulsar la creación de Grupo Odontho, su proyecto profesional.

Un trabajo que conecta distintas disciplinas

Hace cinco años, Maria Julia creó el primer espacio interdisciplinario de su ciudad y región orientado a este tipo de abordaje. Allí, el trabajo odontológico se complementa con profesionales de fonoaudiología y kinesiología, con el objetivo de desarrollar tratamientos organizados y acordes a las necesidades de cada paciente.

Su propuesta parte de entender que la rehabilitación no se limita únicamente a los dientes. La boca y sus funciones mantienen una relación con otras estructuras del organismo, por lo que el intercambio entre distintas disciplinas permite ampliar las herramientas de diagnóstico y tratamiento.

Para Maria Julia, este enfoque también implica un desafío profesional permanente: estudiar áreas que trascienden la odontología, liderar un equipo interdisciplinario y aprender de especialistas con diferentes conocimientos y experiencias.

Formación y nuevos objetivos profesionales

Actualmente, la odontóloga continúa trabajando en el desarrollo de su clínica y busca transmitir y expandir este modelo de trabajo entre otros profesionales, con la intención de acompañar a más pacientes desde un enfoque interdisciplinario.

Al mismo tiempo, profundiza su especialización académica. En la actualidad cursa en Brasil la Especialidad en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial, una titulación que, según explica, no existe en Argentina.

La capacitación constante continúa así como uno de los ejes de su recorrido: una manera de incorporar nuevos conocimientos, perfeccionar su práctica y seguir desarrollando herramientas para el tratamiento de sus pacientes.

Instagram: @dra.juliagaitan / @grupo.odontho

Teléfono: 353 4848000

Dirección: Ramón J. Cárcano 161, primer piso, oficina 2, Villa María, Córdoba.