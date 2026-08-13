CLS Centro de Medicina Estética

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¿Cómo describirían el enfoque de CLS y qué lo hace diferente hoy en el mundo de la medicina estética?

En CLS creemos que la medicina estética no debería buscar transformar a una persona, sino acompañarla a sentirse bien con su propia imagen. Nuestro enfoque parte de una mirada médica integral, donde la salud, la prevención, el bienestar y la estética están profundamente relacionados.

Cada paciente es único, por eso no trabajamos con tratamientos estandarizados ni buscamos reproducir un mismo resultado en todos los rostros. Realizamos una evaluación personalizada y diseñamos estrategias que respeten la fisonomía, la edad, las características y los objetivos de cada persona.

Lo que diferencia a CLS es justamente esa combinación entre medicina, ciencia, tecnología y sensibilidad estética. Elegimos cada tratamiento de acuerdo con lo que realmente necesita el paciente, priorizando la seguridad, la naturalidad y la armonía.

Hoy la medicina estética está atravesando un cambio muy interesante: cada vez se busca menos “verse diferente” y más verse bien, saludable y natural. En CLS compartimos plenamente esa mirada. Nos interesa mejorar la calidad de la piel, prevenir y acompañar los cambios propios del paso del tiempo, sin perder la identidad de cada persona.

Para nosotros, el verdadero resultado de un tratamiento no es que alguien diga ‘que te hiciste’ sino que diga que bien te veo!

¿Qué rol juega el trabajo en equipo entre profesionales médicos a la hora de lograr mejores resultados?

Para nosotros, el trabajo en equipo es fundamental. Creemos que la medicina estética se enriquece cuando diferentes profesionales pueden aportar su experiencia y su mirada sobre un mismo paciente.

En CLS trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria, entendiendo que cada persona tiene necesidades diferentes y que muchas veces un buen resultado no depende de un único tratamiento, sino de saber combinar conocimientos y estrategias.

El intercambio entre profesionales nos permite evaluar cada caso de manera más completa, tomar decisiones con mayor criterio y, sobre todo, priorizar siempre la seguridad y el bienestar del paciente.

También creemos que trabajar en equipo implica saber escuchar y reconocer que cada profesional tiene una especialidad y una experiencia que puede aportar valor. Esa mirada compartida nos permite diseñar tratamientos más personalizados, naturales y coherentes con las necesidades reales de cada persona.

En definitiva, cuando el conocimiento se comparte, el paciente recibe una atención más integral y nosotros podemos ofrecer mejores resultados, con responsabilidad y criterio médico, un tratamiento no es que alguien diga “¿qué te hiciste?”, sino que diga “qué bien te veo”.

¿Qué importancia tiene hoy la naturalidad en los resultados estéticos?

La naturalidad hoy es fundamental. Creo que estamos atravesando una etapa muy linda de la medicina estética, en la que el objetivo ya no es transformar un rostro, sino realzar su belleza, respetar sus rasgos y acompañar el paso del tiempo de una manera armónica.

En CLS buscamos que cada tratamiento tenga un propósito y que el resultado sea sutil, equilibrado y acorde a la identidad de cada paciente. No creemos en fórmulas universales: lo que funciona para una persona puede no ser lo adecuado para otra.

Para nosotros, un buen tratamiento es aquel que mejora, pero no borra; que rejuvenece, pero no cambia; que genera bienestar sin quitar expresividad.

La naturalidad también implica saber cuándo tratar y, muchas veces, cuándo no tratar. Nuestro objetivo final es que el paciente se siga reconociendo frente al espejo y que el resultado se vea fresco, saludable y auténtico.

Porque creemos que la mejor versión de una persona no es una versión diferente de ella misma, sino una versión que conserva su esencia y se siente bien con ella.

¿Si tuvieran que resumir en una frase la filosofía de CLS, cuál sería?

“En CLS creemos en una belleza que no transforma quién sos, sino que potencia lo mejor de vos, con ciencia, naturalidad y criterio médico.”

Contactos :

instagram: @clsmedicinayestetica

Teléfono: 2346-316637

Chivilcoy, Bs As