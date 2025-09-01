"Michelle Calazans: TRANSFORMANDO AUTOESTIMA Y CONFIANZA A TRAVÉS DE LA MICROPIGMENTACIÓN Y DERMOPIGMENTACIÓN"

CONTENT LIKE

¿Qué te motivó a dedicarte a la micropigmentación y la dermopigmentación?

Siempre sentí una enorme pasión por el arte y la estética, y descubrí que a través de la micropigmentación podía ayudar a las personas a reconectarse con su propia belleza y autoestima. Cada procedimiento es una oportunidad de transformar la manera en que alguien se ve y se siente, y eso me inspira a seguir creciendo y aprendiendo.

¿Cómo describirías el impacto que tiene tu trabajo en tus clientes?

Mi objetivo es que cada persona que pase por el Studio experimente un cambio positivo en su confianza. Ya sea un diseño de cejas, un camuflaje de cicatrices o la dermopigmentación de areolas, cada intervención busca realzar la belleza natural y devolver seguridad. Ver a alguien sonreír frente al espejo luego de una sesión es el mayor reconocimiento de mi trabajo.

¿Qué técnicas ofrecés en el Studio Michelle Calazans?

En el Studio realizamos micropigmentación de cejas, labios y ojos, camuflaje de cicatrices, estrías y ojeras, dermopigmentación de areolas y la técnica de nanopigmentación capilar para quienes desean mejorar la densidad capilar. Además, hacemos el repair de cejas, que fortalece el folículo piloso y ayuda a que las cejas crezcan más pobladas y naturales. Cada técnica es personalizada y pensada para que el resultado final sea armónico y auténtico.

¿Qué desafíos encontraste en tu camino y cómo los superaste?

Como toda emprendedora, los comienzos fueron desafiantes: formación, inversión en materiales de calidad, adquirir experiencia y ganar la confianza de los clientes. Pero con constancia, pasión y dedicación logré establecer un Studio que refleja mis valores y mi compromiso con cada persona que atiendo.

¿Qué mensaje querés transmitir a quienes buscan mejorar su apariencia o autoestima?

La micropigmentación y la dermopigmentación son mucho más que estética: son herramientas de transformación y autoconfianza. Cada procedimiento deja una huella en la vida de quien lo recibe, ayudando a que se sientan más cómodos, seguros y felices con su imagen. En mi Studio, cada persona es el centro, y trabajamos para que se vaya no solo con un cambio estético, sino también con la sensación de empoderamiento y bienestar.

Michelle Calazans Studio

Instagram: MCALAZANS.STUDIO

WHATSAPP: +54 9 11 58725183

Dirección: Pasaje del Ciudadano, 45

Nordelta

Provincia de Buenos Aires