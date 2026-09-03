Cial: acompañar el desarrollo de la comunicación desde una mirada especializada

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CIAL nació a partir de la necesidad de acompañar a bebés, niños y adolescentes con diagnóstico de hipoacusia que no encontraban en la región respuestas especializadas para desarrollar la audición, la comunicación y el lenguaje desde un enfoque de Escucha y Lenguaje Hablado.

La iniciativa tomó forma cuando, tras más de diez años de trabajo en Buenos Aires, su fundadora llegó a Neuquén junto a su familia y comenzó a conocer las historias de familias que buscaban orientación y un espacio especializado para sus hijos. Desde entonces, uno de los pilares de CIAL fue construir un lugar donde cada niño pudiera ser acompañado junto a su familia, reconociéndola como protagonista de cada proceso.

Acompañar más allá del diagnóstico

Con el tiempo, el espacio fue creciendo y ampliando su propuesta. A la especialización inicial en hipoacusia y Escucha y Lenguaje Hablado se sumó una mirada cada vez más integral del desarrollo, con la incorporación de nuevas disciplinas, herramientas y tecnologías.

Uno de sus principales diferenciales es el trabajo transdisciplinario, en el que Audiología, Fonoaudiología, Psicología, Psicopedagogía y Psicomotricidad comparten miradas y construyen objetivos comunes. A su vez, las familias forman parte activa de ese equipo, aportando el conocimiento cotidiano sobre sus hijos y recibiendo herramientas para acompañar sus procesos.

La formación continua, la ética y la evidencia científica también forman parte de la identidad de Cial. El objetivo no se limita a los resultados terapéuticos, sino que busca que los aprendizajes puedan trasladarse a la vida cotidiana: comunicarse, aprender, construir vínculos, desarrollar autonomía y participar plenamente.

Crecer sin perder la esencia

De cara al futuro, buscan ampliar el acceso a intervenciones especializadas y de calidad, independientemente del lugar donde viva cada persona. El trabajo virtual ya permite llegar a otras provincias y países, mientras que el proyecto apunta también a fortalecer la formación para profesionales y familias y construir redes dentro y fuera del país.

El desafío es continuar creciendo e innovando sin perder la esencia que dio origen al espacio: escuchar, comprender y acompañar cada trayectoria con compromiso y calidad.

M. Lorena Valenzuela

Licenciada en Fonoaudiología , Profesora para Sordos y Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado LSLS cert. AVT ( esta es una especialización internacional )

Mail: [email protected]

Instagram: @cialconsultorios