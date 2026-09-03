Sagrado: el valor del tiempo, el oficio y la intención detrás de cada pieza

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Una creación que nació casi sin darse cuenta

Sagrado nació casi sin darse cuenta. Durante unas vacaciones en el sur, su creadora vio un chaleco que una amiga había transformado a partir de un jean. La idea la inspiró, hizo uno para ella y sus amigas comenzaron a pedírselo. Así empezó a producirlos, también como una forma de darle trabajo a una mujer que lo necesitaba.

Durante la pandemia, para un casamiento, volvió a crear una pieza para sí misma: un chaleco al que incorporó un collar de caracoles bordado. La historia volvió a repetirse y todos querían tener uno.

El nombre surgió de una imagen del Sagrado Corazón, asociada para ella a la frase “yo en vos confío”. Con el tiempo, entendió que crear era su momento sagrado y que también lo era para cada persona que formaba parte del proyecto. Cada persona tiene su momento sagrado, ese instante en el que conecta con lo que sabe hacer y con algo que siente profundamente propio.

Una comunidad detrás de cada pieza

Para Sagrado, el verdadero lujo está en el tiempo, el oficio, la dedicación y la intención, pero sobre todo en el amor. Cada pieza atraviesa muchas manos: desde quien elige el cuero hasta quien diseña, realiza un molde, borda, trenza o cose.

La marca se define como una comunidad, una gran familia en la que cada persona aporta desde su oficio y desde quién es. Todo ese recorrido queda, de alguna manera, en la pieza. Quien elige Sagrado no se lleva solamente un producto, sino también una parte de la entrega de quienes lo hicieron posible.

Crecer sin perder la manera de hacer

Sagrado creció de manera orgánica, impulsado por el boca en boca y por una comunidad que fue eligiendo la marca. Ese crecimiento significó sumar productos, personas y nuevos oficios, pero siempre con el objetivo de cuidar la manera de hacer.

La producción masiva no forma parte de su búsqueda. El desafío está en crecer respetando los tiempos, los vínculos y a las personas que participan del proceso, entendiendo que modificar esa dinámica también modificaría aquello que finalmente llega a cada pieza.

El sueño de llevar Sagrado al mundo

El próximo gran objetivo es llevar Sagrado al mundo y mostrar una manera de hacer desde Argentina. La participación en Fashion Week, con una propuesta inspirada en la mujer del norte argentino, representó un primer paso hacia ese sueño.

El propósito es llegar al mundo sin perder el corazón con el que nació: que cada pieza continúe llevando algo de ese momento sagrado en el que alguien puso sus manos, su oficio, su tiempo y una parte de sí para crearla.

Celular: 1161438268

Instagram: @sagrado.artesanal

Email: [email protected]