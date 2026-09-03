Cómo aprender inglés sin presión: la experiencia del Club de Conversación

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¿Cómo surgió la idea del Club de Conversación?

De observar un problema que se repetía constantemente: alumnos que sabían inglés pero no podían hablarlo porque nunca habían tenido un espacio real para practicarlo. Los métodos tradicionales están muy enfocados en la teoría y muy poco en la conversación genuina. El Club nació para cubrir exactamente eso: un lugar donde se viene a hablar, a equivocarse y a volver a intentarlo.

¿Cómo es la dinámica de una clase típica en el Club?

Trabajamos situaciones de la vida cotidiana para que mis estudiantes estén preparados y capacitados para enfrentar cualquiera de ellas. ¡Incluso muchas veces se generan debates 100% en inglés! Yo guío la práctica, corrijo cuando es necesario y generó un ambiente donde equivocarse no es un problema sino parte del proceso. El grupo también ayuda mucho: saber que todos están en el mismo camino quita una presión enorme.

¿Qué diferencia hay entre el Club de Conversación y las Speaking Classes?

Las Speaking Classes son clases grupales por nivel, con una progresión más estructurada, donde trabajamos la comunicación oral de forma gradual según el punto de partida de cada alumno. El Club de Conversación es práctica pura: conversación, situaciones reales, intercambio genuino. Los dos espacios se complementan perfectamente.

¿Qué resultados ves en tus alumnos con el tiempo?

El cambio más grande no es de vocabulario ni de gramática. Es de confianza. Alumnos que llegaron sin poder decir una oración completa y hoy mantienen conversaciones fluidas. Personas que viajaron y pudieron manejarse solas por primera vez. Eso es lo que me confirma que el método funciona: no el nivel que alcanzan, sino lo que se animan a hacer con él.

Instagram: @englishwithyani