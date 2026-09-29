Cls Centro de Medicina Estética y Funcional consolida su propuesta con un equipo medico profesional, abordando la salud de manera integral

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Cuidar la salud ya no debería significar solamente tratar una enfermedad cuando aparece. Hoy, la prevención, los controles médicos, la actividad física, la alimentación y el bienestar también forman parte de una estrategia integral para vivir mejor y durante más tiempo.

¿Cómo describirías el enfoque de Cls y que lo hace diferente hoy en el mundo de la medicina?

Es un centro de estética pero con una mirada médica. Durante mucho tiempo asociamos la medicina principalmente con la enfermedad: consulta cuando algo duele, realizar un estudio cuando aparece un síntoma o comenzar un tratamiento cuando un diagnóstico ya está presente. Pero existe otra manera de entender la salud: anticiparnos, conocer nuestro cuerpo y construir hábitos que nos permitan protegerlo a lo largo del tiempo.

¿Que rol juega el trabajo en equipo entre profesionales médicos a la hora de lograr mejores resultados?

Desde un enfoque multidisciplinario y una mirada integral, como medica especialista en oncología aprendí que los chequeos médicos tienen un papel fundamental. No se trata de realizar estudios indiscriminadamente, sino de conocer cuáles son los controles indicados para cada persona según su edad, antecedentes familiares, factores de riesgo y estilo de vida.

La prevención permite detectar factores de riesgo y, en algunos casos, enfermedades en etapas tempranas, cuando las posibilidades de intervención pueden ser mayores. Dormir adecuadamente, alimentarnos de manera equilibrada, mantenernos activos, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y cuidar nuestra salud emocional son decisiones que, sostenidas en el tiempo, tienen un impacto profundo.

EL MOVIMIENTO COMO MEDICINA

La actividad física ocupa un lugar central dentro de esta estrategia.

No hablamos únicamente de hacer ejercicio para bajar de peso o modificar la apariencia corporal. Movernos significa cuidar nuestros músculos, huesos, corazón, metabolismo y también nuestra salud mental.

Caminar, entrenar fuerza, bailar, andar en bicicleta o simplemente reducir el tiempo que permanecemos sentados son formas diferentes de incorporar movimiento.

La clave no está en alcanzar una rutina perfecta, sino en encontrar una actividad que podamos sostener y convertir en parte de nuestra vida.

El objetivo no es entrenar para castigarnos, sino movernos para cuidarnos.

En este enfoque integral, la medicina estética puede ocupar un lugar, siempre que se la entienda desde una perspectiva médica y responsable.

Cuidar nuestra imagen, nuestra piel o determinados aspectos de nuestro cuerpo no debería estar asociado exclusivamente con perseguir un ideal de belleza. También puede formar parte del bienestar, de la autoestima y de la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos.

Por eso, hablar de salud global implica integrar las distintas dimensiones del cuidado sin convertir ninguna de ellas en una solución mágica.

Cada persona tiene una historia clínica, antecedentes, hábitos, necesidades y objetivos diferentes. Por eso, una verdadera estrategia preventiva debería comenzar por conocer a la persona y no solamente por indicar estudios o tratamientos.

Cuidarnos hoy pensando en el futuro.

Entonces hoy no solo hay que preguntarnos “¿qué hago cuando estoy enfermo?”, sino también “¿qué puedo hacer hoy para cuidar mi salud futura?”

Controles adecuados, actividad física, alimentación, descanso, bienestar emocional y, cuando corresponde, herramientas de medicina estética pueden formar parte de un mismo concepto: cuidarnos de manera integral y consciente.

Porque la salud no debería comenzar cuando aparece una enfermedad.

La salud se construye mucho antes. Y cada decisión cotidiana puede formar parte de esa construcción.

DRA. fabiano lucia

Especialista en oncología

Magister en uro oncología

Postgrado en medicina funcional y nutrición endovenosa

@drafabiano

@clsmedicinayestetica

Tel 2346513776

Chivilvoy, buenos aires