Liderar no es tener todas las respuestas: por qué la fortaleza personal define la calidad de las decisiones

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Mónica, viniste del mundo corporativo antes de dedicarte al bienestar. ¿Qué viste ahí sobre cómo deciden quienes lideran?

Vi personas muy capaces, con formación y experiencia, tomando decisiones bajo una presión constante. No por falta de conocimiento, sino porque el contexto exige respuestas rápidas todo el tiempo. Y ahí aparece una diferencia clave: no es lo mismo decidir que reaccionar.

¿Cuál es la diferencia entre decidir y reaccionar?

Reaccionar es responder desde el estrés, el miedo a equivocarse o la necesidad de tener todo bajo control. Decidir es responder desde la claridad, con la situación real delante, no desde un patrón que se repite en cada momento de presión. La mayoría de las malas decisiones que vi en mi etapa corporativa no nacían de falta de información, sino de ese lugar de reacción.

¿Qué pasa cuando alguien lidera desde ese lugar de reacción?

Las decisiones se vuelven inconsistentes. Se toman, se revisan, se vuelven a tomar. El equipo pierde certeza sobre hacia dónde va, y quien lidera termina agotado, no por la carga de trabajo, sino por el desgaste de decidir sin claridad.

¿Cómo trabajás esto con las personas que lideran equipos?

No les doy una técnica más de gestión. Identificamos qué es lo que realmente condiciona esa forma de decidir: puede ser miedo al error, necesidad de aprobación, exceso de control o estrés acumulado. Con el Método Yuen trabajamos para fortalecer esos puntos específicos. No se trata de aprender a decidir mejor en teoría, sino de dejar de decidir desde el lugar que lo impide.

¿Se nota rápido el cambio?

Muchas veces sí, y lo que cambia primero no es la decisión en sí, sino la manera de llegar a ella. La persona sigue siendo la misma, con su criterio y su experiencia. Lo que se fortalece es lo que antes se interponía entre ese criterio y la decisión final.

¿Qué cualidad va a diferenciar a quienes lideren en los próximos años?

La capacidad de decidir con claridad en medio de la incertidumbre. Nadie va a tener todas las respuestas, la información sigue creciendo y el contexto sigue cambiando. Por eso liderar bien no va a depender de saberlo todo, sino de la fortaleza para decidir bien aun sin tenerlo todo resuelto.

Mónica Lama | Neutra Institute | Método Yuen

Sitio web: www.metodoyuen.com.ar

Instagram: @metodoyuenargentina

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