Entramos a la habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: casita de tela, juguetes Montessori y alfombra nórdica

Ailén Cova decidió abrir las puertas de su hogar en Inglaterra y compartir algunos detalles de la intimidad familiar que construyó junto a Alexis Mac Allister. Esta vez, la influencer mostró uno de los espacios más especiales de la casa: la habitación de Alaia, la hija de once meses que tienen en común.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister junto a su hija Alaia

El dormitorio fue pensado con una estética cálida y delicada, en la que predominan los tonos neutros y los materiales naturales. El espacio combina distintos elementos destinados al descanso y al juego de la bebé, con una decoración que busca mantener la armonía sin dejar de lado los recursos para acompañar sus primeros meses de crecimiento.

Así es la habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La habitación de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova sigue una estética nórdica y cozy, con una paleta en la que predominan el beige, el blanco y el rosa claro. Uno de los principales protagonistas del ambiente es una amplia ventana que permite el ingreso de luz natural y ofrece una vista hacia el jardín, mientras que los muebles de madera aportan calidez al conjunto.

La habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La decoración también incorpora una alfombra de estilo nórdico que delimita parte del espacio destinado al juego y aporta una superficie cómoda para que la bebé pueda moverse. Los tonos suaves se mantienen en diferentes sectores del dormitorio y permiten que los elementos infantiles se integren con el resto de la ambientación.

Casita de tela, juguetes Montessori y un espacio para explorar

Entre los detalles que más se destacan aparece una casita de tela tipo tipi, uno de los recursos más utilizados en la decoración de habitaciones infantiles. El espacio de la hija de Ailén Cova se completa con distintos juguetes y accesorios de inspiración Montessori, además de elementos con formas de animales que aportan un aspecto lúdico al ambiente sin alejarse de la estética general.

La habitación de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La habitación también cuenta con un moderno corral que funciona como una zona delimitada para la exploración y un gimnasio infantil pensado para acompañar el movimiento de Alaia durante sus primeros meses.

La historia de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se conocen desde la adolescencia y son oriundos de La Pampa. Después de varios años de amistad, comenzaron una relación que tomó estado público a fines de 2022, poco después de que el futbolista terminara su vínculo con Camila Mayan, con quien había estado en pareja durante cinco años.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Con el tiempo, la pareja se instaló en Inglaterra tras el desembarco de Mac Allister en el Liverpool y comenzó a construir allí su vida familiar. En marzo de 2025 anunciaron que esperaban a su primer hijo y, en septiembre de ese año, nació Alaia. Desde entonces, ambos comparten distintos momentos de su nueva etapa como padres, aunque suelen mantener buena parte de su intimidad alejada de la exposición pública.