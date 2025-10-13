Enzo Vogrincic reveló que le dijo que NO a Cris Morena y a Margarita: “Quise…”

Enzo Vogrincic es el actor uruguayo que saltó a la fama tras su interpretación en La Sociedad en la Nieve. Desde ese entonces, este largometraje funcionó como vitrina para los grandes productores a nivel mundial, incluído los de habla hispana. Como era de esperarse, Cris Morena, siempre atenta a los nuevos talentos, decidió contactarlo. La empresaria le habría ofrecido al artista formar parte del elenco de Margarita, el spin-off de Floricienta, sin embargo, decidió decirle que no dejando de lado la popularidad que ofrecen estos tipos de formatos e historias.

Los motivos que llevaron a Enzo Vogrincic a decirle que no a Cris Morena

Nacido el 22 de marzo de 1993, Enzo Vogrincic comenzó desde temprana edad a desenvolverse en el ambiente de la actuación. Si bien participó de un puñado de películas, el gran salto fue cuando fue parte del elenco La Sociedad en la Nieve, el film que relata lo sucedido entre los sobrevivientes de la denominada Tragedia de Los Andes, ocurrida el 13 de octubre de 1972.

Esta participación significó una impensada popularidad para él. Mediante una entrevista radial, el dramaturgo habló de los proyectos y guiones que recibe para formar parte de nuevas producciones. “De todo un poco. Desde Margarita, emmm, ¿cómo se llama ella? De Cris Morena…”, comenzó diciendo tratando de recordar los amplios repertorios de personajes que le llegan. “Vos sabés que no agarré, ¿no? Estaba con cosas en ese momento”, complementó

Sin ánimos de deslegitimar el trabajo de la empresaria teatral, el joven muy respetuoso aseguró: “Incluso yo quería tener la charla con ella, pero no llegamos a concretarla”. Finalmente, sentenció dejando de lado este tipo de interpretaciones: “No es algo que haría también”.

Abocado cien por ciento a su carrera no sólo en los sets de grabación, Vogrincic incursionó en una rama del arte en la que predomina la prosa y la imaginación, sacando a relucir su faceta como escritor. El pasado 16 de septiembre presentó su libro La Muerte del Personaje, un ensayo que él mismo definió como “un libro hablado y escrito para llegar a la última hoja y poder pasar de página”.

La trayectoria de Enzo Vogrincic, marcada por su audaz decisión de rechazar la propuesta de Cris Morena, simboliza su determinación de explorar nuevos horizontes en la industria cinematográfica. Su enfoque en proyectos under que resuenan con su visión artística, más allá de las convenciones comerciales, lo posiciona como un referente para las nuevas generaciones de actores. A sus 32 años, el joven redefine el éxito en el mundo de la actuación, priorizando la autenticidad y la conexión con proyectos que reflejen sus valores y estilo de vida.

