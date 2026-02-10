Connected Body: moverse con conciencia para habitar el cuerpo, no copiar formas

CONTENT LIKE

En tu método integrás danza clásica, contemporánea, pilates, preparación física e improvisación. ¿Por qué trabajar desde esa combinación?

Porque el cuerpo es integral y necesita estímulos diversos. La danza clásica aporta alineación y precisión; la contemporánea, libertad y organicidad; el pilates fortalece desde la conciencia; la preparación física brinda sostén y resistencia; y la improvisación abre la escucha personal.

Connected Body nace justamente de esa integración: no se trata de acumular técnicas sino de que cada disciplina dialogue para que la persona descubra su propia danza y respete sus tiempos y potencialidades.

Hablás mucho de “habitar el movimiento” en lugar de copiarlo. ¿Qué significa eso?

Significa salir de la lógica de la forma perfecta y entrar en la experiencia corporal. Copiar un movimiento puede servir como referencia, pero si no hay conciencia, respiración y registro interno, queda vacío.

Habitar el movimiento es sentir cómo se organiza tu cuerpo, qué emociones aparecen, qué límites existen y cómo transformarlos. Ahí aparece una danza genuina, accesible para cualquier edad o experiencia.

Muchas personas tienen trabajos sedentarios. ¿Qué lugar ocupa el movimiento cotidiano?

Un lugar fundamental. Pasar muchas horas sentados genera rigidez, fatiga mental y desconexión corporal. Incorporar pausas activas, estiramientos simples o pequeños momentos de movilidad cambia la energía, mejora la concentración y previene molestias físicas.

Moverse no debería ser un “extra” sino parte del cuidado cotidiano, igual que alimentarse o descansar.

¿Por qué insistís también en la importancia de estirar y frenar, no solo entrenar?

Porque el cuerpo necesita equilibrio entre acción y pausa. Estirar no es solo elongar músculos: es escuchar tensiones, reorganizar la postura y darle disponibilidad al cuerpo.

Cuando uno se detiene a respirar y percibir, la mente también se ordena. Esa disponibilidad física y mental permite moverse con más libertad y menos exigencia.

Si tuvieras que dejar una idea central para quienes recién descubren Connected Body, ¿cuál sería?

Que el cuerpo es nuestra casa y merece ser habitado con respeto. No importa la edad, la experiencia ni la condición física: siempre se puede empezar desde la conciencia. Connected Body propone justamente eso: un entrenamiento que prioriza la escucha, integra distintas herramientas y convierte el movimiento en una forma de bienestar, creatividad y conexión personal.

Connected Body – Romina Nuñez

Sitio web: connected-body.tiendup.com/page/descubre-tu-danza-personal

Mail: [email protected]

Instagram / TikTok: @rominunezdanza