Connie Hearne. Micropigmentación Paramédica y Reparadora. Cinco mitos que todavía generan miedo

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¿Por qué creés que todavía existen tantos mitos sobre la micropigmentación de areolas?

Porque durante muchos años se habló mucho de la enfermedad y muy poco de la reconstrucción emocional. Muchas mujeres llegan a mi consulta sin saber que este procedimiento existe. Otras creen que es un simple tatuaje, que va a verse artificial o que no es posible hacerlo sobre una cicatriz. La realidad es que la desinformación genera miedo, y el miedo muchas veces hace que una mujer postergue durante años algo que podría ayudarla a cerrar una etapa muy importante de su vida. Por eso considero que informar también forma parte de mi trabajo.

Uno de los mitos más frecuentes es que la micropigmentación de areolas se ve como un tatuaje. ¿Qué les respondés a quienes tienen ese temor?

Es una de las preguntas que más escucho. Cuando una paciente me dice “tengo miedo de que se note”, siempre le respondo lo mismo: mi objetivo no es que alguien vea una micropigmentación, sino que vea una areola que se integre naturalmente con su cuerpo. La micropigmentación paramédica utiliza técnicas específicas de color, profundidad y efecto tridimensional que permiten recrear una apariencia muy natural. Créanme que me tomé todo el tiempo de elegir la técnica que siempre combino el arte y lo emocional, dos cosas inseparables en la micropigmentación paramédica, @Areolaflower. Cada procedimiento es completamente personalizado porque cada piel, cada cicatriz y cada historia son diferentes. Mi mayor satisfacción es cuando una paciente se mira al espejo y siente que ese resultado siempre estuvo ahí.

Muchas mujeres creen que una cicatriz importante impide obtener buenos resultados. ¿Es realmente así?

No necesariamente. Cada caso requiere una evaluación individual porque cada proceso de cicatrización es distinto. Existen cicatrices que responden muy bien al tratamiento y otras que necesitan tiempos o abordajes diferentes. Lo importante es que las pacientes sepan que una cicatriz no significa automáticamente que no haya posibilidades. Mi compromiso siempre es ser honesta, explicar qué resultados podemos esperar y diseñar un tratamiento acorde a cada situación. No existen soluciones mágicas, pero sí existe la posibilidad de mejorar significativamente la armonía visual y, muchas veces, la forma en que esa mujer vuelve a percibir su cuerpo.

Algunas personas siguen pensando que este procedimiento es únicamente estético. ¿Qué opinás sobre esa idea?

Si fuera solamente estética, nunca habría visto emocionarse a tantas mujeres frente al espejo. Después de haber atravesado un cáncer de mama, comprendí que la reconstrucción física y la emocional no siempre avanzan al mismo ritmo. Muchas pacientes me dicen que la micropigmentación de la areola fue el último paso de un proceso que había comenzado años antes con un diagnóstico. Ese momento no borra lo vivido, pero muchas veces simboliza el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Para mí, la micropigmentación reparadora no consiste en cambiar a una mujer. Consiste en ayudarla a volver a reconocerse.

¿Qué te gustaría que toda mujer supiera antes de tomar la decisión de realizar una micropigmentación de areolas?

Me gustaría que supiera que no tiene que resignarse. Que existen profesionales especializados y tratamientos pensados para acompañarla después de un proceso tan desafiante. También me gustaría que supiera que no está sola. Yo elegí dedicarme a esta especialidad porque también atravesé un cáncer de mama. Sé lo que significa convivir con cambios físicos que impactan en la forma en que una mujer se mira y se siente. Esa experiencia transformó mi manera de ejercer esta profesión. Hoy entiendo que mi trabajo no termina cuando finaliza una sesión. Mi verdadero propósito es acompañar a cada paciente en ese instante en el que vuelve a mirarse con cariño, con confianza y con la tranquilidad de reconocer nuevamente una parte de sí misma.

“La reconstrucción no consiste en volver a ser quien eras antes del cáncer, consiste en aprender a reconocerte y abrazarte en la mujer que sos hoy”.

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