Counselor Camila Carrea: El valor de ser escuchados

CONTENTLIKE

Counselor Carrea, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis inicios comenzaron mucho antes de estudiar una carrera. Fueron el resultado de una búsqueda personal. Crecí en un contexto complejo y, cuando tuve a mi hija, sentí que necesitaba construir una realidad diferente. La Consultoría Psicológica apareció a través de la primera counselor que tuve. Con ella experimenté algo que no conocía: sentirme escuchada sin juicio. Ese vínculo me permitió bajar defensas y comenzar un profundo trabajo personal. Ahí entendí que quería una profesión que no solo se estudiara, sino que también me atravesara.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Brindo espacios de acompañamiento centrados en el desarrollo de cada persona, confiando en sus propios recursos y capacidades. Trabajo en crisis vitales, gestión emocional, vínculos, comunicación, límites, autoconocimiento y desarrollo personal. Más que enfocarme en el problema, me interesa comprender qué le está pasando a la persona y ayudarla a ampliar perspectivas para relacionarse de una manera diferente con su realidad. Además, soy cofundadora de Umbral, un proyecto orientado a jóvenes donde trabajamos habilidades blandas, búsqueda de propósito y herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad al momento de salir al mundo.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me visualizo creciendo en mi profesión, acompañando a más personas y desarrollando Umbral. También quiero continuar mi formación como licenciada en Psicología y seguir especializándome. Sin embargo, mis mayores ambiciones son emocionales: seguir construyendo confianza en mí misma y en los otros, cuidar mis vínculos, mantenerme conectada con lo que siento y compartir experiencias que puedan aportar nuevas perspectivas a quienes las necesiten.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

No sé si hablaría de diferencias. Creo que cada profesional aporta algo único. En mi caso, la profesión forma parte de mi vida. La búsqueda de autenticidad, verdad y propósito ha sido una constante. He atravesado experiencias difíciles que me enseñaron que el cambio es posible cuando dejamos de resistirnos a lo que nos pasa y empezamos a comprenderlo. Eso es lo que intento ofrecer: un espacio amoroso, confidencial y libre de juicios donde las personas puedan desarrollarse y descubrir nuevas posibilidades.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Sinceramente, no creo que haría nada diferente. Gran parte de quien soy hoy es resultado de las experiencias que viví. Quizás me hubiera gustado confiar antes en mí misma, pero también entiendo que la confianza llegó cuando tuve las herramientas para construirla. Si pudiera decirle algo a mi versión más joven sería: “Bajá un cambio, no tengas tanto miedo. Dale más lugar a lo que sentís. No temas a lo que llevas dentro. Muchas veces, la respuesta aparece mientras caminamos”.

Datos de contacto:

Celular: +54 9 11 2524-5311

Mail: [email protected] | [email protected]

Instagram: @clr.camilacarrea | @esto.es.umbral