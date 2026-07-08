Nuevas Mantas Térmicas Sherpa Silfab

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“Hoy, después de 45 años, nos enorgullece ser los referentes en el rubro de productos pensados para el bienestar. Día a día estudiamos las tendencias y necesidades de los usuarios, y de esta manera nos encontramos siempre preparados para ofrecer el mejor producto del mercado”.

Por eso, Lanzamos los Nuevos Modelos de MANTA TÉRMICA con TELA DE SHERPA, consiguiendo el mejor confort y bienestar. Incorporando al mercado el tamaño KING a nuestras líneas de Mantas Térmicas.

Son tres modelos únicos en su rubro, diseñados para brindar un descanso seguro en un ambiente climatizado. La temperatura de cada plaza puede ser regulada de forma independiente. Cuentan con cuatro niveles de temperatura, con elástico de sujeción, y comando desmontable y moderno, lo que permite lavar las mantas en lavarropas de manera simple y segura. Incorpora apagado automático con cuatro opciones de temporizador y protección contra sobrecalentamiento, garantizando un uso confiable. Además, de ser aptas para lavado en lavarropas, cuentan con 1 año de garantía.

Los modelos son tamaño 1 Plaza (80 × 150 cm), tamaño 2 Plazas (150 x 160 cm) y tamaño King (203 x 182 cm). Productos con certificación eléctrica y protección sobrecalentamiento. Mayor confort, tecnología y funcionalidad en tu hogar.

Como marca N°1 seguimos impulsando la innovación en el desarrollo de productos que mejoran la calidad de vida de nuestros usuarios.

Con estos lanzamientos, sumamos innovación a nuestro lineal, brindando una herramienta ideal para acompañar rutinas de descanso y promover el bienestar diario. La Tecnología que cambia todo, incluso, tu forma de relajarte.

Buscamos diferenciarnos por la innovación, calidad y servicio, respondiendo a las demandas actuales. Estar en constante búsqueda de las últimas tendencias tecnológicas, y así estar preparados para los desafíos futuros en el presente.

Podes conseguir estos modelos y cualquiera de la marca Silfab, en www.silfab.com.ar o en las farmacias u ortopedias que comercializan nuestros productos.