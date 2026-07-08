Estación Tachyon: El Portal de Sanación y Ascensión en las Sierras de Córdoba

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Nathalie de Smet, ¿quién eres y cuál es el propósito de tu espacio en Córdoba?

Nací en Bélgica y desde pequeña sentí que había algo más que esta realidad 3D.

Hace 15 años, llegué a San Esteban, a 7 km de Capilla Del Monte y del Cerro Uritorco, después de viajar más de 10 años en búsqueda de mi verdad, experimentando distintos caminos espirituales.

Soy mamá de tres hijos, guardiana de Estación Tachyon donde recibo muchas almas que sienten el llamado a subir su vibración a una nueva octava y dar un nuevo paso en su travesía de ascensión.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Acompaño las sesiones en la Cámara Tachyónica “Timalu” con meditación, sonidos, cantos multiversales y herramientas cósmicas para la evolución.

También coordino el funcionamiento de todo el complejo, el cual tiene alojamiento para recibir a 35 personas, un restaurante vegetariano “Agartha Bistró”, Salón de actividades para Yoga, Tai Chi, ChiKung, consultorios donde ofrecemos un Tour Detox (con masajes, máquina escalar, Pediluvio, terapia con diapasones), zona para Fogón y pileta.

Recibimos grupos para retiros, familias y viajeros.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Tenemos la Cámara Tachyónica, una antena de conciencia multidimensional muy potente y muy pura que impregna todo el predio e incluso a varios kilómetros alrededor. La mayoría de la gente ni más llegan aquí sienten como la paz y el alivio los invade ante dolores físicos, mentales y emocionales.

La idea es que los facilitadores que nos elijan para organizar sus retiros no se pierdan de experimentar al menos una sesión grupal de cámara Tachyónica que es la matriz de este lugar.

¿Qué es la energía Tachyónica?

Los Tachyones son partículas subatómicas, viajan 27 veces más rápido que la luz, están presentes en cada átomo del Multiverso. Transportan información más allá del tiempo y del espacio por lo que pueden ayudar a recordar nuestro origen, traernos mensajes y ver potenciales del futuro. Ayudan a que las células vuelvan a su orden cósmico por lo que pueden liberarnos de creencias limitantes, enfermedades o de viejas cargas que ya no tienen que ver con nosotros, nos pueden ayudar a despertar nuestros dones y anclar nuestro verdadero propósito. Además son neutras, lo que las hace ser tan puras y le dan ese toque tan espiritual. Es energía de punto cero.

Datos de contacto:

Web: www.estaciontachyon-timalu.com

WhatsApp: +54 9 3548 58-2575

Instagram: @estaciontachyon.timalu