Cuerpo y salud mental en conexión

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Carla, hablemos de tus inicios en la profesión.

Me recibí de Licenciada en Psicología en 2013, y desde entonces fui especializándome en terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica y terapias de tercera ola. Desde los primeros años en mi práctica clínica me interesó comprender la influencia recíproca que la mente y las emociones pueden tener con el cuerpo y la alimentación. En 2017 pude realizar prácticas profesionales en España, en un centro de día e internación especializado en trastornos alimentarios y trastornos emocionales. Esta experiencia marcó profundamente mi recorrido profesional, y mi forma de ver los procesos de salud mental. En 2021, me incorporé a un equipo interdisciplinario de cirugía bariátrica, donde pude ampliar mucho más mi experiencia en el abordaje de problemáticas vinculadas a la conducta alimentaria y la salud integral.

¿Qué te llevó a interesarte por la relación entre la salud mental y la conducta alimentaria?

Lo que más me atrajo de esta área fue descubrir que detrás de las dificultades con la comida suelen existir historias más profundas, donde se entrelazan el autoconcepto y la imagen corporal, la regulación emocional, los vínculos, y la comunicación humana. Comprendí que las problemáticas vinculadas a la conducta alimentaria requieren una mirada sensible, alejada de prejuicios o simplificaciones, porque involucran múltiples dimensiones de la vida de una persona.

¿Cómo es tu enfoque a la hora de abordar estas problemáticas?

A lo largo de mi recorrido fui reafirmándome en una convicción que hoy guía mi práctica clínica: la salud debe ser entendida de una manera integral. La salud mental y la salud física son dimensiones profundamente conectadas. La forma en que pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos alimentamos, y cómo nos vinculamos con nuestro propio cuerpo impactan de manera contundente en nuestro bienestar.

Por eso trabajo desde una mirada integradora, donde contemplo tanto los aspectos emocionales y cognitivos, como los conductuales, sociales y físicos que intervienen cada situación del paciente. En el abordaje de los trastornos alimentarios o la obesidad, es clave el trabajo interdisciplinario y, de ser posible, la participación de la familia como parte fundamental del proceso terapéutico.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me gustaría continuar profundizando mi trabajo en el campo de la obesidad y los trastornos alimentarios, promoviendo tratamientos basados en evidencia y contribuyendo a la difusión de información clara y accesible a la comunidad. Considero que todavía existen muchos mitos y estigmas en torno a estas problemáticas, y creo que como profesionales tenemos la responsabilidad ética de generar espacios de reflexión, prevención y acompañamiento en situaciones de salud mental tan complejas.

Datos de contacto:

Lic. Carla S. Andreo – M.P: 1582

IG: @psi.carlaandreo

Teléfono: 3492-256161

Atención virtual y presencial (Rafaela, Santa Fe).