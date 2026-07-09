Revolución solar para la Argentina 2026 y 2027

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La numerología predictiva analiza ciclos mundanos mediante los tránsitos o la revolución solar de un país. Para la Argentina, del 9-7-2026 al 9-7-2027 estará transitando el año 44/8, esta vibración anual potencia la energía que lleva en su nombre Argentina.

ARGENTINA

1+9+7+5+5+2+9+5+1 =44

El 44 representa un número maestro que alude a la capacidad del país para sostener y proveer recursos al mundo, especialmente alimentos, como cuando fue considerado el “granero del mundo”.

Como 4+4=8, este ciclo se asocia con Saturno: realidad, ajuste, responsabilidad y karma. Implica administrar mejor los recursos, asumir compromisos y mirar la economía sin soluciones mágicas.

Al ser desafiante en la carta argentina, el período 2026/2027 estaría marcado por ajustes en busca del equilibrio económico y seguridad jurídica, reforzado por el tránsito de Saturno en Aries haciendo tensión con el Sol natal del país en Cáncer, el cual representa al poder ejecutivo y las exigencias que recaerán en este por parte del pueblo argentino.

Los principales desafíos estarán ligados a economía, trabajo, sindicatos, empleo, salarios, reformas tributarias, fiscales y jubilatorias. También habrá tensión por temas de deuda, salud pública y trabajo estatal.

Al cumplir 210 años, la Argentina ingresaría en una etapa de madurez y cierre de ciclos. La sociedad exigirá resultados.

Para Javier Milei, será un año de fuerte demanda social, legal y política, con necesidad de mostrar hechos, cuidar su imagen y entorno.

En 2027, Saturno en la casa 10 natal de Milei pondría el foco en su conducción, colaboradores, partido y posibles denuncias. Será clave cuidar las formas y mostrar resultados para ser reelecto.

Júpiter en casa 11 y la progresión interna 11 darán protagonismo a grupos, partidos y al poder Legislativo. Podrían surgir reestructuraciones y nuevos representantes electorales.

A nivel mundial, 2027 podría traer presión por conflictos bélicos y económicos. Si el país logra seguridad jurídica y ordena sus recursos, podría beneficiarse de la demanda internacional de energía y alimentos.

En los tránsitos de Milei, hasta el 22/10/2026 aparece la energía 59/5, asociada a conflictos, tensiones y posibles traiciones. Luego, el año 60/6 podría obligarlo a mostrarse más ejecutivo en materia económica.

En síntesis, este año será todavía de reestructuración y ajuste, lo cual se verán los resultados a partir del período 2028/2029.

Marcela P Matteucci

Directora de CNATBA

www.cnatba.com.ar