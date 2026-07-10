Luz de Afrodita: el ritual energético para reconectar con el amor propio, el magnetismo y la energía femenina

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En un mundo que muchas veces invita a buscar respuestas afuera, Luz de Afrodita propone un camino distinto: volver hacia una misma. Este ritual energético, creado por Tamara Jorquera, referente holística y creadora de Luces del Alma, nace como una experiencia pensada para mujeres que desean recuperar su brillo personal, fortalecer su amor propio y reconectar con esa energía magnética que habita en su interior.

Hace años, Tamara acompaña a mujeres que llegan a su espacio buscando una respuesta vinculada al amor, al deseo o a los vínculos. Sin embargo, con el tiempo descubrió que detrás de esa búsqueda suele existir algo más profundo: la necesidad de volver a mirarse con amor, recuperar la confianza y recordar el valor que muchas veces queda opacado por las experiencias de la vida, las decepciones o las exigencias cotidianas.

Desde Luces del Alma, su propósito nunca fue únicamente realizar rituales energéticos. Su verdadera misión es crear espacios de guía espiritual y contención donde cada mujer pueda reconectar con su esencia, fortalecer su autoestima y volver a creer en sí misma. En ese recorrido nace Luz de Afrodita, una activación de magnetismo, deseo y energía femenina inspirada en el arquetipo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza.

Pero en esta propuesta, Afrodita no aparece como un ideal de perfección externa. Para Tamara, representa un símbolo de poder, sensibilidad, magnetismo, amor propio y autenticidad. Es una energía que invita a cada mujer a elegirse, honrar su historia y recordar que el verdadero atractivo no nace de agradar, sino de sentirse segura, presente y conectada con su propio deseo.

El ritual trabaja sobre la activación energética femenina, la apertura del magnetismo personal, el fortalecimiento de la seguridad interior y el acompañamiento durante un proceso de transformación. La propuesta está orientada a quienes sienten que perdieron su brillo, que desean volver a sentirse deseadas, seguras y conectadas con su poder interior.

“Creo profundamente que una mujer que se reconoce valiosa transforma la manera en que se relaciona con el mundo”, sostiene Tamara. Y ese es, justamente, el centro de su trabajo: acompañar a cada mujer a modificar su energía, su postura, sus decisiones y la forma en que permite ser tratada.

Porque cuando una mujer vuelve a reconocerse, algo cambia. No solo en cómo se ve, sino en cómo habita su vida, sus vínculos y sus elecciones. Para Tamara Jorquera, ese es el verdadero significado de conectar con la energía de Afrodita: comprender que la luz que se busca afuera siempre estuvo dentro.

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