Lic. Ayelén Ramirez: La profesional que ayuda a construir puentes a través de la comunicación y el lenguaje

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Ayelén, ¿qué te motivó a elegir la Fonoaudiología como profesión y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?

Elegí Fonoaudiología porque antes que profesional, fui paciente. Mi primera fonoaudióloga dejó una huella en mí y ahí supe que yo también quería dedicarme a eso. En la universidad, me enamoré de la voz y del lenguaje. Y al volver a San Juan, elegí la formación como bandera. Ahí descubrí mi orientación: el lenguaje y la comunicación, en la infancia. Hoy lo que más me apasiona es acompañar a un niño a encontrar su voz y palabra, animarse a decir lo que siente y poder responder a las dudas y consultas, de las familias e instituciones.

¿Por qué el desarrollo del lenguaje es tan importante en las distintas etapas de la vida?

Primeramente, aclarar que el lenguaje es una función cognitiva superior que nos define como seres humanos.

Y como sostiene la Dra. Maggio, a quien admiro profundamente, “gracias al lenguaje logramos: vincularnos socialmente, regular nuestra conducta y desarrollar el pensamiento, además de acceder a la información del mundo”.

Desde mi experiencia clínica, puedo afirmar que el lenguaje atraviesa todas las esferas del desarrollo. Cuando su adquisición es tardía o está ausente, el impacto se observa en la capacidad de comprender y expresar el mundo que lo rodea, provocando un descenso en las esferas sociales, conductuales y pedagógicas.

Por ello, la clave para un desarrollo integral, resulta en la consulta temprana.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibís actualmente en tu práctica profesional?

En mi práctica he creado un espacio al que denomino: Orientación Fonoaudiológica Familiar (OFF).

Este espacio tiene un enfoque de atención clínica y lúdica; busca que la familia, junto con el niño, tenga un primer acercamiento al área. El objetivo es trazar una ruta de trabajo que, de ser necesario, continúe con una evaluación formal y estandarizada, la construcción de un tratamiento y plan terapéutico, seguimiento e interconsultas con otras disciplinas.

Además, este espacio permite brindar contención y responder a las inquietudes de las familias, muchas de las cuales son transmitidas también desde la escuela.

En este contexto, las consultas más frecuentes que recibo actualmente son: el retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo del lenguaje, como por ejemplo: la adquisición lenta de vocabulario; el uso excesivo de pantallas, en la infancia y algunas sospechas de condiciones del neurodesarrollo.

¿Qué rol cumplen las familias y los entornos educativos en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje?

La familia es la base de este proceso. Es quien construye la comunicación durante el primer año de vida. La comunicación es el sustento y la antesala del lenguaje y este se adquiere de manera incidental, en contextos y con personas significativas. Por eso, la familia es pionera y eje.

Luego, la institución educativa ingresa para enriquecer y ampliar los procesos del desarrollo. En el Nivel Inicial, que hoy comienza desde los tres años, los momentos y rutinas del jardín son claves. El juego y las rimas también son fundantes.

Ya en el Nivel Primario, cobra especial relevancia la estimulación y enseñanza de la conciencia fonológica y otros recursos que favorecen el desarrollo del lenguaje.

¿Qué mensaje le darías a quienes están atravesando dificultades vinculadas al lenguaje y la comunicación?

Como profesional de la salud y la educación que acompaña a familias desde hace más de doce años, considero que el lenguaje y la comunicación se construyen a partir de estructuras anatómicas y funcionales, de procesos cerebrales y fundamentalmente, de los estímulos que brinda el entorno.

Los niños no acceden al lenguaje a través de dispositivos. Por eso, mi mensaje a las familias que atraviesan estas dificultades es que construyan “del decir cotidiano”; es decir, desde el gesto, la mirada, el sostén, la presencia, la melodía y el baño de palabras rutinarias.

También es fundamental que se acompañen de profesionales afines que guíen cada desafío. Y, por último, que las instituciones educativas se valgan de recursos y estrategias que respeten la individualidad de cada alumno, ampliando así su comprensión y expresión.

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