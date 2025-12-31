La palabra de Silvina Scheffler sobre su grave estado de salud: "Estoy complicada"

Silvina Scheffler generó preocupación en sus seguidores y conocidos, durante las últimas horas. Según dieron a conocer, se encontraba internada de urgencias, en la Clínica Bazterrica, debido a un grave cuadro de salud que le golpeó en estas fiestas. Ella, en sus redes sociales, mantuvo el silencio al igual que frente a los medios de comunicación. Eso fue así hasta que Fernanda Iglesias le escribió, y la ex Gran Hermano detalló cómo se encontraba frente a la enfermedad.

La palabra de Silvina Scheffler sobre su cuadro de salud: "Estoy complicada"

Silvina Scheffler es una de las ex Gran Hermano que logró mantener su fama en la televisión argentina. También siendo expareja de Nito Artaza, se dedicó a la moda y asesoramiento de imagen, mientras trabajaba en el Congreso. Fue asi como mantuvo a sus más de cien mil seguidores pendientes de ella y de cómo avanzaba su vida, lejos de las polémicas pero siempre atendiendo las tendencias de los medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación cuando dio a conocer que se encontraba internada.

Fernanda Iglesias detalló en Tarde o Temprano (eltrece) que mantuvo conversación con ella, quien no dudó en mandarle un audio. Allí, dolorida, la ex Gran Hermano expuso: “Bastante complicada todavía de salud. Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha súper difícil. Te mando un beso y gracias por preguntar”. En esta línea, la periodista explicó que Scheffler estaba acompañada por su circulo cercano, y que veía que lo habían logrado atacar a tiempo para llevar a cabo el tratamiento.

¿Qué es la leptospirosis?

Fernanda Iglesias dio a conocer que Silvina Scheffler tenía leptospirosis, también denominada "la enfermedad de la rata", debido a que se transmite a través de la orina y heces del roedor. "Ella tiene que haber estado en contacto con las inundaciones, cuando salen todas las ratas y después la gente empieza a limpiar y ahí se ven casos de leptospirosis. Lo más importante es que las puedan detectar rápido. Porque al principio se confunden mucho los síntomas que tienen, que podría ser una gripe", expuso la periodista.

Durante los últimos días, la ex Gran Hermano y expareja de Nito Artaza mantuvo el silencio mediático, para enfocarse en su recuperación. Sin embargo, no dudó en responder las preguntas de Fernanda Iglesias y contar cómo era su grave cuadro de salud. Por su parte, su expareja fue el nexo entre la periodista y la vida privada de Silvina Scheffler, lo que sirvió para saber que ella se encontraba acompañada de sus seres queridos, y que de a poco iban siguiendo el tratamiento.

