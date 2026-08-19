Del mundo corporativo al liderazgo consciente: una mirada que une negocios y transformación

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Su recorrido profesional comenzó en el mundo corporativo, donde se formó como diseñadora gráfica y realizó un máster en dirección comercial y marketing, además de especializarse en social media. Sin embargo, con el tiempo sintió que necesitaba ampliar esa mirada y encontrar una herramienta que contemplara también otras dimensiones de la persona.

Un viaje a India junto a su marido marcó un punto de inflexión. Acompañada por un guía espiritual durante el recorrido, comenzó a cuestionarse la manera en que había construido hasta entonces su vínculo con el trabajo y comprendió que trabajar únicamente desde la mente no era suficiente.

En 2019 se formó como mindset coach y coach en liderazgo consciente, además de instructora de yoga. Así encontró una forma de unir su experiencia en el ámbito corporativo con una perspectiva holística, que también aplicó al crecimiento de su propio negocio digital.

Una nueva forma de entender los negocios

Actualmente, Eugenia Micheletti centra su propuesta en el desarrollo personal aplicado a los negocios. Uno de sus principales focos es detectar aquellos puntos ciegos que pueden limitar el impacto de quienes ya alcanzaron sus objetivos, pero buscan crecer de una manera diferente.

La confidencialidad ocupa un lugar central en este trabajo. Para ella, generar espacios seguros permite profundizar en los procesos personales y profesionales de quienes acompaña.

Desde su perspectiva, el contexto actual presenta un doble desafío para empresas y emprendimientos: reinventarse frente a las dificultades económicas y, al mismo tiempo, incorporar nuevas formas de liderazgo de manera genuina. En ese escenario también identifica una oportunidad para transformar el negocio en una herramienta de crecimiento personal.

Un espacio para líderes que buscan crecer en red

En septiembre, Eugenia Micheletti viajará a Denver, Colorado, para participar de un congreso que reúne a mujeres vinculadas a los negocios digitales de distintos lugares del mundo, como parte de su expansión hacia el mercado internacional.

Además, abrió la preventa de Atelier 2027, un mastermind de negocios del nuevo paradigma destinado este año tanto a hombres como a mujeres. La propuesta tiene una duración de seis meses e integra teoría de liderazgo, trabajo de sombras y un mentoreo personalizado sobre cada negocio.

El programa busca generar una red de líderes pares para quienes ya alcanzaron determinadas metas, pero atraviesan momentos de boicot o necesitan nuevas perspectivas para continuar creciendo. El proceso culminará con un VIP Day en un hotel de lujo en Mendoza, pensado como una experiencia de transformación que también involucra el cuerpo.

Email: [email protected]

Instagram: @soyeugemicheletti