"Demasiado linda tu sonrisa": el lema de la Dra. Caramello para enseñar jugando

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El origen de una misión adaptada a la comunidad

Me gradué primero como odontóloga y más adelante como profesora universitaria en la Universidad Nacional del Nordeste, convencida de que mi profesión podía cambiar vidas, y entendí que la prevención era el camino, y desde ese momento lo planteé como un objetivo, como una misión.

Así nació, en 2010, "Iporãterei la nde pukavy" - "Demasiado linda tu sonrisa", un proyecto que lo hice muy mío, muy nuestro, abrazando la identidad cultural de la tierra que me cobija, con una idea simple y grande a la vez: no enseñar solamente a cepillar los dientes, alimentación o caries, sino lograr que los niños se diviertan y aprendan en el proceso, generar confianza, despertar la curiosidad, integrando a las familias y a los docentes tratando así de obtener también multiplicadores de salud.

Cada actividad tiene el mismo matiz, pero el encuentro es diferente ya que está organizada con logística previa, de acuerdo a la edad de los niños, su desarrollo psicomotriz, su capacidad de comprensión y la realidad social de la comunidad a la que pertenece.

Aprendí que la educación solo funciona cuando se adapta a quien la recibe. Por eso, mi meta siempre fue regalarles una experiencia que encendiera su curiosidad, su imaginación y sus ganas de aprender; que sintieran que era mucho más que una simple clase de Odontología.

Como nota de color, te puedo contar que mi apellido me permite romper el hielo rápidamente. Al presentarme como la Dra. Caramelo, los chicos se ríen porque creen que es un chiste. Entonces, les respondo con una sonrisa que Dios tuvo un gran sentido del humor al elegir este apellido para una odontóloga. Ese instante se convierte en el inicio perfecto para entablar una conversación, ganar su confianza y desmitificar el miedo al dentista o cualquier prejuicio que los más chicos puedan tener.

El arte de educar: literatura, juego y territorio

El tiempo, la práctica y la inocencia de los niños me llevaron a plasmar en papel La historia del Anguja'í Pérez – Ratoncito Pérez. En esta obra, recreé un personaje que incorpora palabras en guaraní y abraza la identidad cultural, logrando que cada niño sienta que cuidar su salud bucal es también una forma de proteger sus raíces. Mi mayor deseo es que, al cerrar el libro, recuerden la historia, pero sobre todo comprendan que su sonrisa tiene un valor inmenso.

La utilización de este recurso tiene además como finalidad disminuir la ansiedad y el temor de los pacientes pediátricos durante la jornada, como así también para renovar la imagen del odontólogo, favoreciendo así una experiencia lúdica, humanizada y positiva.

En cada campaña, me propongo como meta ineludible conseguir un cepillo dental para cada niño —sabiendo que para muchos será el primero— junto con material didáctico adaptado a su edad.

Estoy convencida de que la prevención debe pasar de la teoría a la acción. No basta con explicar; es fundamental acompañar e incentivar de forma práctica. Ese acompañamiento es el primer paso para consolidar un hábito que luego pueda sostenerse tanto en el hogar como en la escuela.

Durante muchos años sostuve este proyecto prácticamente con recursos propios. Compré materiales, preparé juegos, recursos didácticos y recorrí largas distancias para llegar a escuelas, jardines y merenderos donde me sentí impulsada únicamente por la convicción de que ningún niño debería quedar sin aprender a cuidar su salud.

Considero que mi mayor diferencial es haber logrado unir ciencia, educación, cultura y compromiso social. En cada campaña despliego juegos, disfraces, música, teatro, lecturas, macromodelos dentales y actividades participativas para que aprender sobre salud sea una experiencia verdaderamente significativa. En ese espacio soy ratón, soy hada, soy su dentista, su maestra, su mamá y su amiga.

Alianzas, futuro y vocación de servicio

En los últimos años pude contar con el acompañamiento de instituciones y empresas que confiaron en este trabajo y colaboraron conmigo. Ese apoyo permitió más acaparamiento y demostró que, cuando el sector público, el privado y la comunidad si trabajan juntos, el impacto se multiplica.

A mediano plazo, sueño con llevar este modelo educativo a más provincias y continuar desarrollando materiales pedagógicos que unan salud, literatura y cultura, sumando a mi autoría los libros El hadita Tãi y Yo soy el angirú del Ratoncito Pérez. Asímismo, deseo incorporar nuevos aliados que crean, como yo, que invertir en prevención es invertir en el futuro. Enseñar a cuidar una sonrisa cuesta mucho menos que reparar una enfermedad; para tener una buena salud hace falta educación y oportunidades, pero, por sobre todo, personas dispuestas a tender una mano.

Si hoy volviera a empezar, recorrería exactamente el mismo camino. Tal vez me animaría a escribir antes, para dejar plasmados en papel esos hábitos saludables; comprobar que sembrar amor puede acompañar a un niño durante toda la vida ha resultado más grande que cualquier sueño. Al hablar de mis afectos, bendigo a mi familia, a mis amigos, a mis camaradas y a la Institución a la que pertenezco. Todos ellos me han apoyado y alentado para que pueda aportar mi granito de arena en pos de las infancias.

Hay un versículo que guía mi manera de vivir y de trabajar: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres" (Colosenses 3:23). Intento que cada campaña, cada charla y cada página escrita reflejen mi vocación de servicio.

Laura Alicia Caramello | Iporãterei la nde pukavy

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